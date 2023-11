Autoridades encontram obstáculos nos últimos nove metros para resgatar trabalhadores presos em túnel

A- A+

A apenas nove metros dos 41 trabalhadores presos após o desabamento de um túnel na Índia, há duas semanas, as equipes de resgate encontraram novos obstáculos neste sábado que dificultam a perfuração de uma estrada para libertá-los.

Os engenheiros trabalham há dias para colocar um tubo de aço em 57 metros de terra, concreto e entulho que mantêm os trabalhadores presos desde 12 de novembro. Mas a menos de 10 metros de distância, a perfuratriz bateu em um emaranhado de barras enterradas em estruturas metálicas e veículos de construção.

— Estão em andamento trabalhos para cortar e eliminar a obstrução — disse Abhishek Ruhela, um alto funcionário local, à AFP.



— O trabalho para chegar aos trabalhadores presos no interior está na fase final — disse Ruhela, acrescentando que “todas as possibilidades estão a ser consideradas” para completar os esforços de resgate, retardados pela queda de destroços e avarias de máquinas.

No exterior, estão preparadas ambulâncias e um hospital de campanha para receber os 41 homens, presos num espaço de 8,5 metros de altura por dois quilómetros de comprimento em Silkyara, no estado de Uttarakhan, ao norte do país.

De acordo os responsáveis pela operação, as equipes de resgate tentam passar pela entrada principal do túnel, desobstruindo o acesso sem máquina de perfuração. Segundo jornalistas da AFP presentes no local, uma escavadora pesada subiu ao topo da colina onde se encontra o túnel para perfurar um poço vertical de cerca de 89 metros até aos trabalhadores presos.

O túnel afetado faz parte de um plano para ligar as cidades de Silkyara e Dangalgaon, que abrigam dois dos mais sagrados templos hindus, Uttarkashi e Yamunotri. Especialistas alertaram sobre o impacto das grandes construções em Uttarakhand, onde grandes partes do território são propensas a deslizamentos de terra.

