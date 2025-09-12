Sex, 12 de Setembro

crime

Autoridades encontram slogans antifascistas inscritos na munição do assassino de Kirk

O jovem uspeito pegou a arma em um "local seguro" antes de agir

Captura de tela, retirada de um vídeo divulgado pelo FBI em 11 de setembro de 2025, mostra uma pessoa de interesse correndo no gramado da Universidade Utah Valley, em Orem, Utah, imediatamente após o tiroteio fatal de Charlie Kirk.Captura de tela, retirada de um vídeo divulgado pelo FBI em 11 de setembro de 2025, mostra uma pessoa de interesse correndo no gramado da Universidade Utah Valley, em Orem, Utah, imediatamente após o tiroteio fatal de Charlie Kirk. - Foto: HANDOUT / AFP

A munição deixada pelo suposto assassino do ativista conservador Charlie Kirk continha inscrições como "Ei, fascista, pegue!" e outros slogans antifascistas, anunciou nesta sexta-feira (12) o governador de Utah, onde o ataque ocorreu e o jovem foi preso.

Tyler Robinson, um jovem do mesmo estado de Utah, havia se referido a Kirk nas redes sociais como "cheio de ódio". O jovem pegou a arma em um "local seguro" antes de agir, acrescentou o governador Spencer Cox.

Em outra das balas, podia-se ler "bella ciao" e em uma terceira "se você está lendo isso, é gay", explicou Cox.

O suspeito, que se entregou às forças de ordem após ser convencido por um membro de sua família, apenas 33 horas após a tragédia, estava sendo interrogado, segundo o governador e o diretor do FBI, Kash Patel, presente na entrevista coletiva.

Por enquanto, não se pode especular se o suposto agressor tem questões de saúde mental, informou o governador.

