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Autoridades espanholas identificam 69 vítimas do acidente de trem

O acidente foi a segunda investigação envolvendo trens de alta velocidade na Espanha neste ano

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Guindastes gigantes são usados para remover os vagões destruídos após uma colisão entre um trem da Renfe AVE e um trem da Iryo, um dia depois do acidente fatal em Urda, na província de Toledo, em 29 de outubro de 2026Guindastes gigantes são usados para remover os vagões destruídos após uma colisão entre um trem da Renfe AVE e um trem da Iryo, um dia depois do acidente fatal em Urda, na província de Toledo, em 29 de outubro de 2026 - Foto: Oscar Del Pozo/AFP

As autoridades espanholas anunciaram nesta segunda-feira (2) que identificaram 69 pessoas mortas nas seções de trens de alta velocidade ocorridas na semana passada, após confirmarem a identidade de outras três vítimas.

A tragédia de quarta-feira - um dos acidentes ferroviários mais mortais da Europa neste século - obrigou os familiares das vítimas a enfrentar uma angustiante espera enquanto equipes forenses trabalhavam para identificar os mortos, em alguns casos, a partir de partes de corpos.

Uma entidade jurídica criada para a realização dos trabalhos de identificação, integrada por policiais e especialistas forenses, anunciou em um comunicado divulgado no fim da noite de segunda-feira a identificação das três últimas vítimas: dois cidadãos australianos e um japonês.

Entre os mortos são 54 espanhóis e 15 estrangeiros: quatro americanos, dois australianos, dois japoneses e um argentino, um canadense, um francês, um mexicano, um português, um tunisiano e um cidadão da República Tcheca.

O acidente foi a segunda investigação envolvendo trens de alta velocidade na Espanha neste ano e reacendeu as dúvidas sobre a segurança ferroviária do país, depois que um choque na região da Andaluzia, no sul do país, em janeiro, deixou 46 mortos.

A tragédia mais recente ocorreu quando um trem operado pela empresa estatal Renfe atingiu por trás outro trem que estava parado, pertencente à companhia espanhola Iryo, nos arredores do município de Urda, a cerca de 150 km ao sul de Madri.

Uma falha de um sistema automático de segurança interrompeu a circulação de todos os trens em um trecho ferroviário de 63 km, mas um centro de controle autorizou o trem da Renfe a continuar seu percurso enquanto o outro trem permanecia parado.

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