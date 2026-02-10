Ter, 10 de Fevereiro

JUSTIÇA

Autoridades francesas anunciam detenção de homem por violentar 89 menores

Foto: Pexels

As autoridades francesas anunciaram nesta terça-feira (10) a detenção de um homem de 79 anos acusado de violentar e agredir sexualmente 89 menores entre 1967 e 2022 em vários países, além de matar a própria mãe.

O número de vítimas foi estabelecido porque os investigadores encontraram uma pendrive com textos do homem nos quais ele menciona "relações sexuais" com menores de 13 a 17 anos, informou em uma entrevista coletiva o procurador de Grenoble, Étienne Manteaux.

As agressões aconteceram na Colômbia, Alemanha, Suíça, Marrocos, Níger, Argélia, Filipinas e Índia, assim como na Nova Caledônia, território francês no Oceano Pacífico, onde ele era educador, segundo o Ministério Público.

O sobrinho do acusado, que se questionava sobre "a vida afetiva e sexual" do tio, foi quem encontrou os documentos escritos, acrescentou Manteaux, que citou um volume de "15 tomos".

O procurador fez um apelo a testemunhas "para permitir que outras possíveis vítimas possam se apresentar".

Durante a investigação, o homem admitiu ter asfixiado com um travesseiro a mãe, doente de câncer em fase terminal, na década de 1970, e posteriormente a tia, de 92 anos, na década de 1990, acrescentou.

