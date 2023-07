Autoridades francesas proíbem marcha em Paris por jovem negro que morreu sob custódia da polícia

A- A+

Autoridades francesas proibiram manifestações no centro de Paris para homenagear Adama Traoré , um jovem negro de 24 anos que morreu sob custódia da polícia em 2016.



Depois que uma contestação judicial para anular a proibição da marcha realizada no Val-d'Oise, noroeste de Paris, foi negada na sexta-feira , os organizadores anunciaram que ela aconteceria na Place de la Républic, na capital.



A França classificou como “excessivas” e “infundadas” as críticas de um comitê de especialistas da ONU que denunciou a suposta discriminação racial e o uso excessivo da força pelas forças de segurança durante os recentes distúrbios no país.

Na manhã deste sábado, a prefeitura de polícia de Paris proibiu a segunda marcha, dizendo que não havia sido avisada com antecedência para mobilizar policiais suficientes para garantir que ela ocorresse pacificamente.

O Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial (CERD) adotou uma declaração urgente na sexta-feira denunciando “o uso excessivo da força pelos órgãos encarregados de aplicar a lei” e também pediu à França “uma legislação que defina e proíba a categorização racial”.





Laurent Nuñez, chefe da polícia de Paris, disse que a marcha “provavelmente atrairia elementos radicais com o objetivo de cometer atos de violência; as razões que levaram o prefeito de Val-d'Oise a proibir a reunião por lá.” Ele disse que a permissão para manifestações públicas deve ser solicitada três dias antes de um evento.

As autoridades estão ansiosas para evitar uma repetição das seis noites de agitação que se seguiram ao tiro de um policial que matou Nahel, de 17 anos, durante uma blitz de trânsito.

A marcha de sábado seria em memória de Traoré, que sua família alega ter sido imobilizado por policiais e morrido por asfixia. A comissão organizadora disse que a marcha é como uma “comemoração preciosa e necessária para nossas famílias e para todos aqueles que defendem a igualdade e querem o fim da impunidade policial”.

O caso de Traoré e a campanha de justiça liderada por sua irmã Assa , tornaram-se simbólicos na França. Nos últimos anos, ele foi descrito como “ George Floyd da França”, uma referência ao caso americano de um negro desarmado que morreu asfixiado depois que um oficial branco se ajoelhou em seu pescoço em 2020. Não houve acusações no caso Traoré, que a família quer levar a tribunal.

Outras duas manifestações devem ocorrer na Place de la République: uma em solidariedade à Palestina e outra pela União dos Ucranianos. Outras manifestações sobre o assassinato de Nahel estão planejadas em várias cidades francesas no fim de semana, inclusive em Marselha e Estrasburgo.

Mais de 3.700 pessoas foram detidas pela polícia em conexão com os protestos desde a morte de Nahel, incluindo pelo menos 1.160 menores de idade, segundo dados oficiais.

