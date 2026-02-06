A- A+

ESTADOS UNIDOS Autoridades identificam sangue na casa da mãe desaparecida de famosa jornalista dos EUA Ainda não foram identificados possíveis envolvidos no sequestro

O sangue encontrado na casa da mãe de uma famosa jornalista americana pertence à octogenária desaparecida, informaram nesta quinta-feira (5) as autoridades responsáveis pelo caso, que tem comovido a opinião pública.

Nancy Guthrie, mãe da apresentadora de televisão Savannah Guthrie, desapareceu entre a noite de sábado e a madrugada de domingo de sua residência em Tucson, no Arizona, o que desencadeou uma investigação de grandes proporções e uma corrida contra o tempo para encontrar a mulher de 84 anos.

O xerife do condado de Pima, Chris Nanos, responsável pela jurisdição do caso, detalhou que os primeiros resultados dos exames de DNA apontaram que o sangue encontrado na entrada da casa de Nancy Guthrie é dela.

Mas, quatro dias após o desaparecimento, ainda não foram identificados possíveis envolvidos no sequestro.

"Todo mundo é suspeito aos nossos olhos", disse Nanos.

Ele destacou que as autoridades acreditam que a mulher continua viva.

"No momento, acreditamos que Nancy ainda está desaparecida", disse Nanos aos repórteres. "Queremos que ela volte para casa".

O filho de Nancy Guthrie fez um novo apelo após a entrevista coletiva de quinta-feira ao afirmar que a família não tinha novas informações sobre o paradeiro.

"Quem quer que esteja com nossa mãe, queremos ouvir vocês", disse Camron Guthrie em um vídeo publicado no Instagram.

"Não recebemos nenhuma informação diretamente. Precisamos que vocês entrem em contato e precisamos de uma forma de nos comunicarmos com vocês para que possamos seguir em frente. Mas, antes, precisamos saber que vocês estão com a nossa mãe", acrescentou.

O xerife detalhou a linha do tempo do desaparecimento de Nancy Guthrie, que teria chegado à sua casa por volta das 21h48 no horário local do sábado, após passar um tempo com a família.

"Às 1h47 (de domingo), a câmera da entrada é desconectada", disse Nanos. Às 2h12, o programa da câmera identifica uma pessoa, mas sem vídeo disponível. As autoridades reconheceram que também pode ter se tratado de um animal.

Em seguida, às 2h28, o marcapasso de Nancy Guthrie se desconectou do aplicativo no telefone.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, abriu sua coletiva de imprensa diária com o caso, que também atraiu a atenção do presidente Donald Trump.

O presidente, disse Leavitt, "falou diretamente com Savannah ontem e disse que o governo federal está aqui para ajudar".

O diretor do FBI, Kash Patel, está recebendo informações pessoalmente sobre a investigação, apontou o agente especial do FBI no Arizona Heith Janke, na quinta-feira.

O FBI anunciou, além disso, uma recompensa de 50 mil dólares (R$ 263 mil) para quem oferecer informações que ajudem a localizar Guthrie.

"Ela precisa de medicamentos diários, e estamos no quarto ou quinto dia, e não sabemos se ela está recebendo sua medicação, o que poderia ser letal", disse Nanos.

Savannah Guthrie publicou na quarta-feira um vídeo no qual, acompanhada de seus dois irmãos, suplica, chorando, por uma prova de vida de sua mãe, e disse estar disposta a discutir termos para sua libertação.

"Queremos saber de vocês e estamos prontos para ouvir", disse a coapresentadora do programa matinal "Today", da emissora NBC News.

Várias notas de resgate chegaram a meios de comunicação locais, uma delas com um prazo-limite para a tarde desta quinta-feira.

Janke esclareceu que a decisão nesse sentido é exclusivamente da família.





Veja também