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SAÚDE Autoridades investigam clínica por morte de influenciador após procedimento de aumento peniano Igho Ubiribo, de 43 anos, recebeu uma injeção de ácido hialurônico horas antes de morrer em Bangcoc; autoridades apuram se clínica tinha licença e seguia protocolos sanitários

As autoridades da Tailândia abriram investigação contra a clínica de Bangcoc onde o empresário e influenciador britânico de origem nigeriana Igho Ubiribo, de 43 anos, se submeteu a um procedimento para aumentar o pênis que o levou à morte. O homem morreu em 6 de março, horas depois de receber uma injeção de ácido hialurônico.

No mês passado, um legista de Londres determinou que a aplicação do preenchimento foi a causa da morte. Após o caso, o Ministério da Saúde da Tailândia ordenou uma investigação sobre a clínica no centro da capital. Na segunda-feira, funcionários da pasta visitaram o estabelecimento para verificar as circunstâncias do procedimento.

As autoridades apuram se o centro médico possui uma licença válida e se cumpriu os protocolos sanitários, informou à AFP um funcionário do Ministério da Saúde.





O que aconteceu durante o procedimento

Segundo o relatório forense britânico de agosto, Ubiribo estava recebendo uma massagem depois que o preenchimento foi aplicado quando se queixou de dores no peito e desmaiou.

Ele foi levado de ambulância ao hospital, com suspeita de embolia pulmonar, mas perdeu a consciência antes que pudesse ser submetido a uma tomografia computadorizada.

Os médicos tentaram reanimá-lo por mais de 100 minutos, mas ele foi declarado morto.

Segundo o Ministério da Saúde, os administradores da clínica informaram aos investigadores que Ubiribo era um paciente habitual desde 2024 e já havia se submetido a cinco injeções para aumento do pênis.

Os quatro primeiros procedimentos foram realizados em 2024 e 2025. Na quinta visita, em 5 de março, ele recebeu 40 mililitros de preenchimento.

O médico havia recomendado dividir o procedimento em duas sessões, mas Ubiribo pediu que toda a quantidade fosse injetada em uma única sessão, informaram os administradores da clínica aos investigadores.

Quem era Igho Ubiribo

Ubiribo era empresário e influenciador britânico de origem nigeriana. Conhecido, segundo relatos da imprensa, pelos apelidos “Tiny” ou “Ego”, ele tinha 185 mil seguidores no Instagram, onde publicava regularmente fotos ao lado da esposa, Danielle, mostrando um estilo de vida luxuoso.

A morte de Ubiribo trouxe à tona o debate sobre o turismo médico na Tailândia, um dos principais destinos mundiais para visitantes estrangeiros que buscam atendimento de saúde, incluindo procedimentos estéticos.

Os preenchimentos de ácido hialurônico são amplamente utilizados na medicina estética e considerados minimamente invasivos e de risco relativamente baixo.

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