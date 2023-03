Autoridades investigam demora em resgate de migrantes no sul da Itália

A- A+

Promotores italianos iniciaram uma investigação nesta sexta-feira (3) para apurar o tempo de resposta de equipes que atuaram no resgate a um naufrágio que deixou 68 migrantes mortos no sul da Itália na semana passada, mesmo dia em que outro barco transportando centenas de pessoas foi resgatado.

De acordo com informações a que as autoridades tiveram acesso, o tempo entre o momento do naufrágio na costa da Calábria e o resgate foi de seis horas.

O navio, que havia saído da Turquia, transportava cerca de 180 pessoas e se partiu devido a uma tempestade não muito longe da costa. Os ocupantes, entre eles muitas crianças, caíram no mar.

A Promotoria de Crotone abriu uma investigação que irá reconstituir os avisos recebidos pela guarda costeira e suas ações posteriores.

A Prefeitura anunciou na quinta-feira que já havia identificado 54 das vítimas: 48 afegãs, três paquistanesas, uma síria, uma palestina e outra da Tunísia.

No mesmo dia, a agência europeia de fronteiras Frontex disse que uma de suas patrulhas localizou um outro navio sobrecarregado vindo da Turquia com direção à Itália e alertou as autoridades do país.

A guarda costeira chegou a enviar dois barcos que tiveram que retornar ao porto devido ao mau tempo.

Por outro lado, informou um dia antes que resgatou, a cerca de 15 quilômetros da ilha de Lampedusa, um barco de pesca no qual viajavam 211 migrantes.

O resgate foi "particularmente complexo devido às condições meteorológicas e marítimas adversas, ao grande número de pessoas a bordo e ao estado precário da embarcação à deriva, que começava a entrar na água", disse a guarda costeira.

De acordo com o Ministério do Interior italiano, 14.432 migrantes desembarcaram na Itália em 2023, em comparação aos quase 5 mil no mesmo período do ano passado.

Veja também

Região Metropolitana do Recife Falso cirurgião-dentista é autuado em laboratório insalubre de prótese dentária em Jaboatão