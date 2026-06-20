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investigação Autoridades investigam possível ataque hacker a sistema de alertas da Defesa Civil Segundo a Defesa Civil, mensagens não autorizadas foram enviadas para diferentes regiões do país por meio da plataforma criada para alertar a população sobre riscos iminentes de emergências naturais

Autoridades anunciaram neste sábado (20) que estão investigando um possível ataque de hackers à plataforma Defesa Civil Alerta, que provocou o envio de mensagens falsas a milhões de celulares durante a madrugada.

Segundo a Defesa Civil, mensagens não autorizadas foram enviadas para diferentes regiões do país por meio da plataforma criada para alertar a população sobre riscos iminentes de emergências naturais.

"Tudo indica que foi um ataque hacker", disse em coletiva de imprensa o secretário da Defesa Civil, Wolnei Wolff, que assegurou que "milhões" de cidadãos receberam alertas durante o ataque.

Wolff informou que o sistema de alertas foi desativado, mas não disse quando voltará a operar. A polícia iniciou uma investigação, acrescentou.

"Não há, neste momento, qualquer motivo para preocupação por parte da população", disse a Anatel, em nota.

A Defesa Civil explicou em um comunicado que "a mensagem disparada foi do tipo Alerta Extremo e continha a palavra 'misantropia' — que significa ódio à humanidade. Segundo a agência, a ordem de envio foi gerada "remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil".

A Defesa Civil utiliza a tecnologia Cell Broadcast, que envia alertas sonoros e visuais que interrompem qualquer atividade no celular, mesmo que esteja no modo silencioso, para chamar a atenção do usuário.

Na madrugada, muitos brasileiros relataram nas redes sociais que acordaram com o som alto do alerta em seus telefones.

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