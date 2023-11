Autoridades lamentam o falecimento de Dona Gracita Brennand

A- A+

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra

"Este é um fim de semana triste para Pernambuco com a morte de dona Graça Maria Monteiro, conhecida como Dona Gracita Brennand. Sua partida deixa consternados não apenas os familiares e amigos, mas todos aqueles que conhecem a sua trajetória e reconhecem o apoio e a valorização que ela dedicava à cultura e às causas sociais. Ao lado do seu marido, o empresário Ricardo Brennand, dona Gracita contribuiu para tornar o Instituto Ricardo Brennand um importante cartão de visitas para Pernambuco e um patrimônio reconhecido internacionalmente. A coragem, ousadia, empatia e bondade de Dona Gracita irão permanecer entre nós. Meu abraço afetuoso aos seus amigos e familiares."

Escritor, membro da Academia Brasileira de Letras e autor da biografia "Tantos Ricardo", sobre Ricardo Brennand, Joaquim Falcão

"Dona Graça se fez tradição. De quê? perguntam

Da arte do acolhimento.

Através de seus olhos. De seu saber ser agradável. Do seu tentar compreender , mais do que querer explicar. No seu andar sobre pedras, às vezes. Vida adentro. No seu aceitar para participar.

Foi, com maestria e estilo, tecelã de família. De famílias. Às vezes silenciosa. Nem sempre. Mediadora quase como profissão. Amálgama intergeracional.

Diria Guimarães Rosa. 'Encantou-se'.

Mas antes, encantou."

Prefeito do Recife, João Campos

"Com profunda tristeza, expresso meus sentimentos pelo falecimento de Gracita Brennand, viúva do estimado e visionário Ricardo Brennand. Juntos, o casal teve uma importante contribuição para o mundo da arte e da cultura em nossa cidade. Neste momento de luto, estendo minha solidariedade à família e amigos. Que sua memória e legado continuem a inspirar as gerações futuras."

Presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara

"Dona Gracita Brennand sempre abraçou com dedicação e entusiasmo as iniciativas sociais e culturais que contribuíssem para o desenvolvimento de Pernambuco. Ela teve papel fundamental na concepção e consolidação do Instituto Ricardo Brennand, uma referência internacional em museu de arte. Quero me solidarizar com sua família nesse momento de despedida e tristeza."

Vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause

"Hoje Pernambuco perdeu dona Graça Brennand, esposa do também saudoso Ricardo Brennand. Dona Gracita, como também era chamada, deixa um legado importante na filantropia e no cuidado ao próximo. Meus sentimentos aos amigos e familiares."

Presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto

"O falecimento de Dona Gracita Brennand deixa uma lacuna imensa na cultura e na vida social pernambucanas. Ao lado do esposo, o empresário Ricardo Brennand, Dona Gracita construiu um precioso patrimônio para as artes e memória do nosso Estado. O Instituto Ricardo Brennand, museu com grandiosidade e importância reconhecidas internacionalmente, é legado de valor inestimável para a história e a cultura de Pernambuco. Em nome da Assembleia Legislativa, externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos de Dona Gracita Brennand. Que Deus os conforte nesta hora de dor e saudade."

Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho

"Com muito pesar, recebemos a notícia da morte dessa grande dama pernambucana que não foi, pois continua sendo e será sempre D. Gracita Monteiro Brennand. Casada com o Dr. Ricardo Brennand, Gracita construiu uma bonita família e um legado cultural e social do qual nós pernambucanos e brasileiros seremos eternamente gratos."

Senador Humberto Costa

"Hoje Pernambuco se despede de Graça Maria Monteiro Brennand, carinhosamente chamada Dona Gracita Brennand, uma mulher que dedicou a vida às causas sociais, à cultura e à família. A sua contribuição à filantropia e às artes foi fundamental para a consolidação do Instituto Ricardo Brennand, uma referência no nosso Estado. Dona Gracita deixará saudades. Meus sentimentos aos familiares e amigos."

Senador Fernando Dueire

"Dona Gracita Brennand sempre muito discreta, foi o sólido esteio de sua grande família. De gestos elegantes e muito religiosa, tinha sua digital em todos os empreendimentos criados pelo seu marido e companheiro de toda uma vida, Dr. Ricardo Brennand. Segue hoje para dimensão da luz com a certeza que exerceu o bom combate, legando aos pernambucanos muitos feitos, entre os quais uma bela plataforma de assistência social, o educandário Nossa Senhora das Graças na Várzea que atende centenas de alunos da região. Aos seus familiares e amigos, minhas sinceras condolências."

Deputado federal e coordenador da Bancada de Pernambuco na Câmara, Augusto Coutinho

"Dona Gracita deixa um relevante legado de solidariedade, fruto dos projetos sociais que desenvolveu e apoiou, com o olhar sempre voltado aos mais carentes. Esta grande pernambucana será lembrada por sua longa trajetória de dedicação à família e à coletividade."

Presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Marcelo Canuto

"Dona Gracita Brennand viveu 95 anos, deixando-nos um legado inspirador como mãe, esposa e companheira de Dr. Ricardo. Seu apoio foi vital para a construção do Instituto Ricardo Brennand, sendo por isso uma mulher a quem devemos sempre honrar e agradecer. Além disso, não devemos esquecer sua verdadeira marca que foi o altruísmo e a generosidade, dedicando-se incansavelmente aos mais necessitados, por meio de projetos solidários de grande relevância, que será sempre um exemplo a ser seguido. Dona Gracita, com sua modéstia e discrição, deixa saudades, e nossa solidariedade se estende a toda a família neste momento de pesar."

Senadora Teresa Leitão

"Lamento o falecimento de D. Gracita Brennand, uma mulher conhecida pelo amor à família, às artes, e pela generosidade. Meus sentimentos aos familiares e aos muitos amigos e amigas."

Presidente do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP), Margarida Cantarelli

"Com a partida de D. Gracita Brennand se encerra uma geração de mulheres que souberam viver o seu tempo. Com suavidade, amor e firmeza era o esteio e porto seguro da família. Sempre ao lado do marido, com amor e solidariedade, era a discreta presença que se sobressaia por ser uma pessoa muito especial."

Presidente nacional do União Brasil e deputado federal, Luciano Bivar

"Dona Gracita foi exemplo de esposa, mãe e avó, sempre com o mesmo carinho e educação que deixou como legado a todos seus filhos e netos, além de caridosa e preocupada com todos que a amavam."

Presidente-executivo da NovaBio e presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha

"Companheira de uma vida de um grande homem, deixará saudades, pois foi sempre uma pessoa agregadora e diferenciada, dotada de muita sensibilidade no que se refere a temas do desenvolvimento de Pernambuco. Desenvolveu com zelo e dedicação, trabalhos sociais e humanitários que transformaram muitas vidas. Sentimos e expressamos, notadamente aos familiares e ao IRB, nosso abraço solidário e carinhoso."

Ex-senador, Fernando Bezerra Coelho

"D Gracita, ao lado de dr Ricardo , além de terem constituído uma grande e bela família , foi sempre uma senhora de gestos largos, exemplo o seu belíssimo projeto social na várzea, que fica como inspiração para as próximas gerações. Guardarei sempre os gestos de carinho e atenção para com Adriana e os meus filhos."

Fernando Filho – deputado federal; Antonio Coelho – secretário de Turismo do Recife e deputado estadual licenciado; Miguel Coelho – ex-prefeito de Petrolina

"Hoje, amanhecemos com um sentimento de profundo pesar diante da notícia da partida de Dona Gracita Brennand, como era carinhosamente conhecida. Apesar da dolorosa despedida, conforta-nos a herança que ela nos deixa de dedicação à cultura e à arte. Um legado construído e cultivado ao lado do marido, o empresário Ricardo Brennand, fundador do Instituto Ricardo Brennand, o famoso Castelo de Brennand; um espaço de referência no desenvolvimento industrial e da cultura do nosso Pernambuco, bem como de preservação e difusão do patrimônio material e imaterial da humanidade. Nós, familiares, estamos enlutados, sabemos também que toda a sociedade pernambucana sente essa triste partida. Resta-nos o alento de lembrar que seu legado segue perene e motivo de orgulho ao povo pernambucano. Descanse em paz, Dona Gracita Brennand."

Presidente do Porto do Recife, comodoro do Cabanga Iate Clube de Pernambuco e presidente da Sociedade Nordestina dos Criadores, Delmiro Gouveia

"Associo-me aos parentes, amigos e admiradores da querida Gracita Brennand, viúva do empreendedor Ricardo Brennand, neste momento em que Pernambuco e o Brasil perdem uma grande contribuidora filantrópica e cultural. Dona Gracita foi uma presença marcante no Instituto Ricardo Brennand. Que Deus a acolha no seu reino."

Secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula

"É com muita tristeza que recebemos a notícia da partida de Dona Gracita Brennand, uma figura doce e atuante na nossa sociedade não só na vida cultural e empresarial, mas, sobretudo, nas questões de solidariedade e ajuda ao próximo. Viúva de Ricardo Brennand, um dos grandes nomes da nossa cultura, Dona Gracita era de uma fineza encantadora, capaz de sempre fazer o outro se sentir especial. Intimamente ligada às causas sociais e deixa um legado de contribuições significativas para a comunidade recifense, sobretudo para as crianças da Várzea.Lamento o falecimento de D. Gracita Brennand, uma mulher conhecida pelo amor à família, às artes, e pela generosidade. Meus sentimentos aos familiares e aos muitos amigos e amigas."

Ex-vereador do Recife, André Régis

"Dona Graça Brennand foi uma pessoa extraordinária. Sua dimensão humana era uma fonte inesgotável de amor e carinho ao próximo. O Educandário Nossa Senhora do Rosário representa um legado de valor incomensurável. Dona Gracita era repleta das mais nobres virtudes que representam a humanidade. Sem dúvida, era uma pessoa meiga e encantadora. Por tudo que fez, e pela família que construiu, estará sempre conosco."

Vereador e 1º secretário da Câmara Municipal do Recife, Eriberto Rafael

"Recebemos com pesar a notícia do falecimento de Gracita Brennand, conhecida como dona Gracita. Esposa do empresário Ricardo Brennand, ela deixa um legado importante de contribuição à cultura e à arte pernambucana, mas, especialmente, às causas sociais através da filantropia. Em nome de todos que fazem a Câmara de Vereadores do Recife, nos solidarizamos com todos os parentes e amigos. Descanse em paz, dona Gracita!"

Deputado federal e autor de projeto de lei estadual que denominada como Rodovia Ricardo Brennand a PE-18, Eriberto Medeiros

"Lamentamos profundamente o falecimento de Dona Gracita Brennand, que deixa uma lacuna na sociedade pernambucana. Ao lado do seu marido Ricardo Brennand, dona Gracita contribuiu para a história e cultura de Pernambuco, através do Instituto Ricardo Brennand. Temos muita admiração e respeito pelo legado deixado pelos Brennand, onde dona Gracita se destacou pela sua dedicação. Que Deus conforte seus familiares e amigos nesse momento difícil."

Deputado federal Mendonça Filho

"Nossa homenagem, minha, de Taciana e da família, à Dona Gracita, uma referência de mulher pernambucana. Doce no trato pessoal e dedicada à filantropia e políticas sociais ligadas à primeira infância, fundou a creche Nossa Senhora das Graças, que cuidava com muito amor. Que Deus a receba e conforte aos familiares e amigos."

Deputado estadual e presidente da Comissão de Educação e Cultura da Alepe Waldemar Borges

"Dona Graça Brennand teve uma vida dedicada à família e às causas sociais e culturais. Ao lado do seu marido, seu companheiro de toda uma vida, ela ajudou a construir o Instituto Ricardo Brennand, instituição reconhecida internacionalmente e patrimônio artístico e histórico do nosso Estado. Meus sentimentos aos familiares e amigos".

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Ricardo Essinger

"Com a partida de dona Gracita Monteiro Brennand, perdemos um dos ícones da filantropia no estado de Pernambuco. Ela, que ao lado do seu marido Ricardo, dedicou a vida a ajudar a comunidade da Várzea e a valorizar a cultura pernambucana. Perde a família, perde Pernambuco e todos os que tiveram a alegria de conviver com dona Gracita".

