Nigéria

Autoridades libertam 130 estudantes sequestrados na Nigéria

Número exato de sequestrados e dos que permaneceram em cativeiro é desconhecido

Crianças libertadas são vistas durante uma recepção no gabinete do governador em Minna, em 8 de dezembro de 2025.Crianças libertadas são vistas durante uma recepção no gabinete do governador em Minna, em 8 de dezembro de 2025. - Foto: Light Oriye Tamunotonye / AFP

Autoridades da Nigéria conseguiram libertar 130 estudantes sequestrados por homens armados em uma escola católica em novembro, informou neste domingo (21) um porta-voz da Presidência.

O anúncio foi feito após o lançamento de outras 100 aulas no começo do mês. "Outros 130 alunos sequestrados do estado de Níger foram libertados; não resta ninguém em cativeiro", afirmou Sunday Dare no X, em publicação acompanhada de uma foto que mostra crianças sorrindo.

No fim de novembro, centenas de estudantes e funcionários foram sequestrados no interior de St Mary's, no centro-norte do estado do Níger.

O número exato de sequestrados e dos que permaneceram em cativeiro é desconhecido, mas a Associação Cristã da Nigéria (CAN) declarou que 315 estudantes e funcionários foram levados.

Um dos primeiros sequestros em massa na Nigéria ocorreu em 2014, quando jihadistas do Boko Haram capturaram 300 estudantes em Chibok. Uma década depois, o desfile de 90 delas é desconhecido.

A Nigéria, país mais populoso da África, com 230 milhões de habitantes, é dividida entre o norte, de maioria muçulmana, e o sul de predominância cristã.

