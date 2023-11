Autoridades mexicanas capturam "Nini", traficante procurado pelos EUA

A- A+

Autoridades mexicanas capturaram nesta quarta-feira (22) Néstor Isidro Pérez Salas, conhecido como "Nini", membro do grupo criminoso "Chapitos", parte do poderoso Cartel de Sinaloa e procurado pelos Estados Unidos, segundo o Registro Nacional de Detenções e a mídia local.

Pérez Salas foi detido, de acordo com o registro, às 13h27 locais (16h27 de Brasília) após uma operação intensa da Guarda Nacional em Culiacán, a capital do estado de Sinaloa (noroeste), onde helicópteros e pessoal terrestre foram mobilizados, conforme relatado pela mídia local.

Os Estados Unidos, que ofereciam até 3 milhões de dólares pela captura, acusam "Nini" de ser o chefe de segurança dos "Chapitos" e de traficar "vastos" fluxos de fentanil para o país.

O Departamento de Estado americano afirma que Pérez Salas trabalha "diretamente para o principal assistente de Iván Archivaldo Guzmán Salazar", um dos filhos do encarcerado Joaquín "Chapo" Guzmán e atual chefe do Cartel de Sinaloa junto com Ismael "Mayo" Zambada, um dos fundadores da organização.

Pérez Salas é apontado como um dos comandantes dos "Ninis", um grupo armado e "particularmente violento" encarregado de proteger os filhos do "Chapo", de acordo com a agência americana.

Em abril passado, um tribunal federal do sul de Nova York acusou "Nini" de conspiração para importação e tráfico de fentanil, bem como posse de metralhadoras e outros dispositivos destrutivos, acrescentou o Departamento de Justiça.

O Cartel de Sinaloa é apontado pela Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA) como responsável "em grande parte" pelo tráfico de fentanil para o país nos últimos anos.

