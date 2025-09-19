Sex, 19 de Setembro

MUNDO

Autoridades palestinas prendem suspeito de ataque antissemita na França em 1982

O ataque, que durou três minutos, deixou seis mortos e foi atribuído a um grupo palestino contraditório a Organização para a Libertação da Palestina

Autoridades palestinas prendem suspeito de ataque antissemita na França em 1982 - Foto: Michel Clement / AFP

As autoridades palestinas prenderam um dos suspeitos de um atentado antissemita na França em 1982, que matou seis pessoas, informou nesta sexta-feira a Procuradoria Antiterrorista francesa (Pnat).

Hicham Harb, um palestino de 70 anos, é suspeito de ter supervisionado o grupo que executou o ataque na rua Rosiers, localizada em um bairro com grande presença da comunidade judaica em Paris.

A Interpol informou à Pnat sobre a detenção, indicou à AFP a Procuradoria, que celebrou "um avanço importante" e agradeceu a colaboração das autoridades palestinas.

O anúncio da detenção ocorre três dias antes de o presidente Emmanuel Macron anunciar o reconhecimento pela França de um Estado palestino, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York.

Em 9 de agosto de 1982, a explosão de uma granada no restaurante Jo Goldenberg e o posterior tiroteio na rua, executado por três a cinco homens, deixaram seis mortos e 22 feridos.

O ataque, que durou três minutos, foi atribuído a um grupo palestino dissidente da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), o Fatah-Conselho Revolucionário, de Abu Nidal.

A Justiça pediu em julho um julgamento contra seis homens, incluindo Hicham Harb.

