Autoridades resgatam um sobrevivente de escola que desabou na Indonésia

Um sobrevivente foi resgatado nesta quarta-feira (1º) de uma escola islâmica que desabou e deixou cerca de 90 pessoas sob os escombros, enquanto pais desesperados pedem esforços para encontrar aqueles que ainda estão soterrados.

A escola islâmica de internato desabou na segunda-feira na localidade de Sidoarjo enquanto os alunos se reuniam para as orações noturnas, de acordo com a mídia local.

Na tarde desta quarta-feira, um sobrevivente foi resgatado e atendido pelos serviços médicos, disse Mohamed Syafii, chefe da Agência Nacional de Busca e Resgate, que não revelou o gênero ou a idade da pessoa.

Um corpo também foi recuperado sem vida, elevando o número de mortes confirmadas no incidente para quatro.

Dois dias após o desabamento da escola mista Al Khoziny na tarde de segunda-feira, dezenas de pais se reuniram nesta quarta-feira perto do prédio em ruínas.



Um deles, Abdul Hanan, de 45 anos, procura por seu filho de 14 anos. "Meu amigo, cujo filho também estuda aqui, me contou sobre o desabamento. Acreditamos que nossos filhos possam estar vivos", disse à AFP.

"Eles precisam acelerar a operação de resgate (...). É crucial ajudar os sobreviventes porque estamos em uma corrida contra o tempo", acrescentou Hanan em meio às lágrimas.

Abdul Muhari, porta-voz da Agência Nacional de Desastres, divulgou a estimativa mais recente de 91 pessoas soterradas sob os escombros, com base em dados de frequência escolar.

As autoridades afirmaram em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira que ainda tentam confirmar o número de desaparecidos.

"A estrutura principal desabou totalmente (...). Priorizamos salvar as vítimas que estão vivas", declarou Emi Freezer, diretor de operações da Agência Nacional de Busca e Resgate.

