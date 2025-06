Autoridades sauditas pedem que peregrinos muçulmanos permaneçam em tendas devido ao calor

A- A+

As autoridades sauditas pediram, nesta terça-feira (3), que os peregrinos permaneçam em suas tendas na quinta-feira durante o segundo dia do hajj, no ápice da peregrinação muçulmana anual, devido às altas temperaturas.

A peregrinação, que começa oficialmente na quarta-feira, também será marcada este ano por altas temperaturas, com a previsão acima dos 40 ºC esta semana.

De acordo com a emissora estatal saudita, o ministro para o hajj, Tawfiq Al Rabiah, pediu aos fiéis que não saíssem de suas tendas entre as 10h e as 16h de quinta-feira, durante o dia de Arafat.

Nesta importante etapa, os peregrinos se reúnem no Monte Arafat e em seus arredores, a cerca de 20 quilômetros de Meca, onde o profeta Maomé teria proferido seu último sermão.

Quase não há pontos com sombra na colina, deixando os fiéis expostos ao sol do deserto por várias horas.

"Alertamos contra a subida nas montanhas ou lugares altos no dia de Arafat, pois isso exige esforço físico intenso e aumenta o risco de exaustão pelo calor", disse o Ministério da Saúde, citado pela imprensa saudita.

Na segunda-feira, o ministério informou que 44 pessoas foram atendidas devido à exposição ao calor.

No ano passado, mais de 1.300 peregrinos morreram durante o hajj devido a temperaturas de até 51,8 ºC, segundo dados oficiais.

Este ano, a rica monarquia do Golfo mobilizou mais de 40 agências governamentais e 250.000 funcionários, incluindo milhares de auxiliares e socorristas, para tentar mitigar os riscos relacionados ao calor.

Além disso, foram instalados 50.000 metros quadrados de áreas com sombra e mais de 400 pontos de água fresca, disse o ministro para o hajj à AFP na semana passada.

Mais de 1,4 milhão de peregrinos haviam chegado à Arábia Saudita até domingo, segundo as autoridades.

