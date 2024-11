Autoridades sírias reportam 15 mortos em bombardeios israelenses

A- A+

O Ministério da Defesa da Síria disse que dois bombardeios israelenses mataram quinze pessoas nesta quinta-feira (14) no bairro de Mazzeh, em Damasco, e nos arredores da capital.

“O inimigo israelense realizou um ataque aéreo a partir das Colinas de Golã ocupadas, tendo como alvo edifícios residenciais no bairro de Mazzeh, em Damasco, e na área de Qudsaya, nos arredores de Damasco, matando 15 pessoas e ferindo outras 16”, disse o Ministério, alertando que o número de mortos poderia aumentar.

Um número anterior divulgado pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) relatou quatro mortes na capital síria.

Israel intensificou seus bombardeios na Síria, inclusive em áreas próximas à fronteira com o Líbano, onde o Estado israelense está realizando uma campanha de ataques contra supostas posições do grupo islâmico pró-iraniano Hezbollah.

O OSDH, com sede no Reino Unido, que possui uma ampla rede de fontes na Síria, disse que foi registrada uma “destruição maciça em prédios residenciais e um incêndio” no local dos bombardeios.

A agência de notícias oficial síria, Sana, relatou uma “agressão israelense” a “dois prédios residenciais” em Mazze e Qudsaya que causou “mortes e feridos”.

O distrito de Mazze abriga escritórios da ONU, assim como embaixadas sírias e instituições de segurança. Recentemente, foi alvo de vários atentados a bomba atribuídos a Israel.

Até o momento, Israel não comentou os ataques desta quinta-feira.

Desde o início da guerra civil de 2011 na Síria, Israel efetuou centenas de bombardeios contra o exército sírio, o Hezbollah ou outros grupos apoiados por Teerã e alinhados com o governo sírio.

