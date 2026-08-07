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Guerra no Oriente Médio

Autoridades sírias revisam balanço de explosão perto de Damasco, sem vítimas fatais

Ataque ocorreu na quinta-feira (6) na cidade de Jaramana, próxima a capital

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Equipes de resgate e curiosos inspecionam os destroços de um micro-ônibus no local da explosão perto de Damasco, em 6 de agosto de 2026Equipes de resgate e curiosos inspecionam os destroços de um micro-ônibus no local da explosão perto de Damasco, em 6 de agosto de 2026 - Foto: Louai Beshara/AFP

O Ministério da Saúde da Síria informou nesta sexta-feira (7) que 14 pessoas ficaram feridas na explosão de uma bomba em um veículo perto de Damasco, corrigindo assim um balanço anterior que mencionava dois mortos e 13 feridos.

Segundo Tawfiq Hasaba, funcionário do Ministério da Saúde, restos humanos levados a um hospital após a explosão foram inicialmente identificados de forma equivocada como pertencentes a vítimas fatais, quando na realidade correspondiam a pessoas feridas.

Em declarações à televisão estatal, ele especificou que "o balanço final é de 14 feridos", dos quais três se encontram "em estado crítico". O Ministério do Interior divulgou o mesmo número atualizado.

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O ataque ocorreu na quinta-feira (6) na cidade de Jaramana, na periferia de Damasco, que na primavera de 2025 foi afetada por confrontos e violências confessionais.

Uma fonte oficial citada pela televisão estatal indicou que a explosão foi provocada por uma bomba colocada em um veículo.

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