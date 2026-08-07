Autoridades sírias revisam balanço de explosão perto de Damasco, sem vítimas fatais
Ataque ocorreu na quinta-feira (6) na cidade de Jaramana, próxima a capital
O Ministério da Saúde da Síria informou nesta sexta-feira (7) que 14 pessoas ficaram feridas na explosão de uma bomba em um veículo perto de Damasco, corrigindo assim um balanço anterior que mencionava dois mortos e 13 feridos.
Segundo Tawfiq Hasaba, funcionário do Ministério da Saúde, restos humanos levados a um hospital após a explosão foram inicialmente identificados de forma equivocada como pertencentes a vítimas fatais, quando na realidade correspondiam a pessoas feridas.
Em declarações à televisão estatal, ele especificou que "o balanço final é de 14 feridos", dos quais três se encontram "em estado crítico". O Ministério do Interior divulgou o mesmo número atualizado.
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O ataque ocorreu na quinta-feira (6) na cidade de Jaramana, na periferia de Damasco, que na primavera de 2025 foi afetada por confrontos e violências confessionais.
Uma fonte oficial citada pela televisão estatal indicou que a explosão foi provocada por uma bomba colocada em um veículo.