GUERRA NA UCRÂNIA Autoridades sugerem que Ucrânia poderia ser mais grata ao Ocidente: "Não somos a Amazon" Comentários são feitos um dia após presidente ucraniano ter classificado como 'absurdo' o fato de a Otan ainda não ter estabelecido um cronograma para adesão do país

O secretário de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, e o secretário de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, sugeriram nesta quarta-feira (12) que a Ucrânia poderia ser mais grata à ajuda fornecida pelo Ocidente a seus esforços de combater a invasão da Rússia, que já dura quase um ano e meio.



Os comentários foram feitos um dia depois de o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter classificado como "absurdo" o fato de a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) ainda não ter estabelecido um cronograma para o país entrar na aliança liderada pelos EUA.

Após uma reunião às margens da cúpula da Otan em Vilna, na Lituânia, Wallace revelou que viajou no ano passado à Ucrânia, onde foi recebido com uma lista de compra de armas:

– Sabe, não somos a Amazon – disse. – Lhes disse isso no ano passado, quando dirige 11 horas para ser apresentado a uma lista [de compras].

Já Sullivan afirmou que "o povo americano merece um grau de gratidão" pela ajuda ofererida ao defendia a decisão de manter Kiev fora da Aliança Militar após ser questionado por um ativista ucraniano durante um fórum público em Vilna.

– O povo americano buscou, ao observar a corajosa população da Ucrânia e ao querer se posicionar em solidariedade com ela, apresentar-se [em auxílio] e entregar [o necessário] – disse Sullivan. – E acho que o povo americano merece um certo grau de gratidão... de nós, dos EUA, de nosso governo... merece gratidão por sua disposição em ajudar, assim como o resto do mundo, cada aliado e parceiro que apoia [a Ucrânia].

Wallace, por sua vez, foi mais direto na cobrança de um agradecimento, afirmando que, no afã de conseguir toda ajuda necessária contra a invasão da Rússia, os ucranianos nem sempre disseram estar gratos pelo apoio recebido.

– Gostemos ou não, as pessoas querem ver um pouco de gratidão – disse o ministro ao responder a uma pergunta da Sky News. – Às vezes, está se pedindo que os países abram mão de seus próprios estoques [de armas] – completou.

Ele também afirmou que os pedidos repetidos feitos ao Ocidente poderiam pôr em risco alienar setores eleitorais importantes.

– Às vezes é necessário persuadir legisladores no Capitólio (sede do Congresso americano) – disse.

Mas Wallave também contemporizou afirmando que entendia que Zelensky falava ao público ucraniano e que, apesar de sua reclamação na terça-feira, o comunicado divulgado no primeiro dia cúpula era algo bom para a Ucrânia. Há um entendimento de que a "Ucrânia pertence à Otan" e isso corresponderia a um convite efetivo de adesão assim que o conflito terminar.

Reação de premier britânico

Mais tarde, durante uma coletiva na Otan, o premier britânico, Rishi Sunak, pareceu distanciar-se dos comentários de Wallace afirmando que Zelensky expressou gratidão em múltiplas ocasiões, incluindo em seu discurso perante o Parlamento britânico no início deste ano.

– Eu sei que ele e sua população são gratos ao Reino Unido – disse Sunak.

