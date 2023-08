A- A+

mundo Autoridades temem 11 mortes em incêndio em alojamento para pessoas com deficiência na França Dezessete pessoas foram retiradas do local; fogo começou no térreo

Onze pessoas desaparecidas provavelmente morreram em um incêndio que devastou um alojamento para pessoas com deficiência no nordeste da França nesta quarta-feira (9), anunciaram as autoridades do país.

As 11 pessoas estão "potencialmente mortas", afirmou o secretário-geral da prefeitura de Haut-Rhin, Christophe Marot. Ele disse que "não há muitas dúvidas", pois "estavam no alojamento e não conseguiram sair".

Antes da confirmação oficial das mortes, a primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, anunciou na rede social X, antes conhecida como Twitter, que visitará o local da tragédia.

Os bombeiros foram alertados às 6h30 (1h30 de Brasília) sobre o incêndio na localidade de Wintzenheim, informou à AFP o centro de coordenação de resgates do departamento.

"O incêndio foi controlado rapidamente, apesar da violência das chamas", afirmou a prefeitura da região em um comunicado, que confirma 11 pessoas com "paradeiro desconhecido".

Dezessete pessoas foram retiradas do local, acrescentou a nota. Uma pessoa foi levada para o hospital "em situação de emergência relativa" e outra se encontrava "em estado de choque".

O alojamento, alugado por uma associação francesa de ajuda a pessoas com deficiência, ficava em uma antiga fazenda reformada de 500 metros quadrados de superfície, com dois andares e sótão, segundo os bombeiros. O incêndio começou no térreo.

Veja também

guerra na ucrânia Entenda como o Mar Negro se tornou um dos principais teatros de guerra na Ucrânia