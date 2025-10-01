Qua, 01 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta01/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Autoridades temem presença de mais de 90 pessoas nos escombros de escola que desabou na Indonésia

A escola islâmica da cidade de Sidoarjo desabou na segunda-feira (30), quando os estudantes se reuniram para as orações vespertinas

Reportar Erro
A escola islâmica da cidade de Sidoarjo desabou na segunda-feira (30), quando os estudantes se reuniram para as orações vespertinasA escola islâmica da cidade de Sidoarjo desabou na segunda-feira (30), quando os estudantes se reuniram para as orações vespertinas - Foto: Juni Kriswanto / AFP

Noventa e uma pessoas podem estar presas sob os escombros de uma escola que desabou na ilha de Java, a principal da Indonésia, informaram as autoridades, enquanto prosseguem as operações de busca por sobreviventes.

A escola islâmica da cidade de Sidoarjo desabou na segunda-feira, quando os estudantes se reuniram para as orações vespertinas, segundo a imprensa local.

"Com base nos dados de presença dos estudantes, 91 pessoas estariam soterradas sob os escombros do edifício", declarou Abdul Muhari, porta-voz da Agência Nacional de Desastres e Mitigação, em um comunicado divulgado na noite de terça-feira.

Leia também

• Juiz declara ilegais as prisões de estudantes pró-Palestina nos EUA

• Escolas e praias na ilha espanhola de Ibiza são fechadas devido às chuvas torrenciais

• Desabamento de escola islâmica na Indonésia deixa três mortos e dezenas de desaparecidos

Algumas horas antes, o governo anunciou o balanço de três mortos e 38 desaparecidos no desastre.

As autoridades afirmaram que ainda tentam confirmar o número de desaparecidos. "A estrutura principal desabou totalmente (...) Priorizamos salvar as vítimas que estão vivas", declarou Emi Freezer, diretor de operações da Agência Nacional de Busca e Resgate.

Dezenas de parentes aguardavam nas imediações do local do desabamento com a esperança de receber notícias de seus familiares.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter