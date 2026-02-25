A- A+

DISCUSSÃO Autoridades ucranianas e enviados de Trump devem discutir novas ações sobre a Rússia em Genebra A reunião tratará de detalhes de um possível plano de reconstrução pós-guerra para a Ucrânia

Uma delegação ucraniana se reunirá com enviados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes de uma nova rodada de negociações trilaterais com a Rússia, afirmou o presidente Volodymyr Zelensky nesta quarta-feira, 25.

Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, deve se encontrar com Steve Witkoff e Jared Kushner na quinta-feira, 26, em Genebra, disse Zelensky.

O esforço dos Estados Unidos por um acordo de paz já levou Rússia e Ucrânia à mesa de negociações em Abu Dhabi e Genebra neste ano, mas as conversas ainda não resultaram em avanços para reduzir as principais divergências, enquanto a invasão russa ao país vizinho entra em seu quinto ano.

A reunião de quinta-feira tratará de detalhes de um possível plano de reconstrução pós-guerra para a Ucrânia e discutirá os preparativos para um próximo encontro trilateral com autoridades de Moscou, afirmou Zelensky, acrescentando que também encarregou Umerov de discutir uma possível troca de prisioneiros.

A Ucrânia espera que as negociações mediadas pelos EUA com a Rússia ocorram na próxima semana, disse Zelensky.

Witkoff afirmou na terça-feira,24, que se reuniria com Umerov em Genebra para conversas que poderiam ser seguidas por um encontro trilateral na Flórida.

A cidade suíça também deve sediar, na quinta-feira, uma rodada de negociações nucleares entre Estados Unidos e Irã.

As conversas anteriores com Rússia e Ucrânia já resolveram em grande parte a questão das garantias de segurança, disse Witkoff Segundo ele, ambos os lados estão engajados nos esforços de paz, com diálogos quase diários entre as autoridades.

Washington não está pressionando a Ucrânia a ceder em nenhum ponto, e os russos demonstraram "alguma moderação", afirmou Witkoff ao Yalta European Strategy - fórum internacional anual de líderes organizado pela Fundação Victor Pinchuk, em Kiev.

Na última terça-feira, 24, em meio aos eventos que marcaram o quarto aniversário da invasão russa, Zelensky observou que a Rússia não derrotou a Ucrânia nem quebrou o espírito ucraniano, apesar de Moscou ter um Exército maior e melhor equipado e de promover bombardeios intensos contra áreas civis.

Nos últimos meses, as forças ucranianas empurraram o Exército russo para trás em pontos ao longo da linha de frente de cerca de 1.250 quilômetros nas regiões orientais do país, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra.

Os "ganhos significativos" são os maiores desde 2024, afirmou o centro de estudos com sede em Washington, embora seja improvável que evoluam para grandes ofensivas, já que a Ucrânia enfrenta escassez de tropas.

Ainda assim, eles provavelmente devem atrapalhar os planos russos para uma ofensiva na primavera e no verão, segundo a análise. A Ucrânia também mantém quase todas as noites ataques com drones de longo alcance contra alvos militares e de infraestrutura aliada em território russo.

Descontentamento de Washington

O Departamento de Estado dos EUA manifestou descontentamento com os recentes ataques da Ucrânia ao porto russo de Novorossiysk, no Mar Negro, que afetaram interesses petrolíferos dos Estados Unidos no Cazaquistão, disse na terça-feira o principal enviado de Kiev a Washington.

Quatro trabalhadores da fábrica de fertilizantes Dorogobuzh, na região russa de Smolensk, no oeste do país, morreram na quarta-feira em um ataque de drone ucraniano que provocou um incêndio e deixou outras dez pessoas feridas, informou o governador Vasili Anokhin.

Autoridades ucranianas disseram que a Rússia lançou 115 drones durante a noite, incluindo um ataque a uma vila no distrito de Zaporizhzhia, no sul, que matou quatro pessoas e feriu uma criança, segundo o Serviço Estatal de Emergência.



