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FEMINICÍDIO Jaboatão: homem teria transportado corpo de namorada morta à luz do dia, em carrinho de mão Detalhes do crime cometido na última quinta-feira (9) foram repassados pelas polícias Civil e Militar de Pernambuco, no início da tarde desta segunda (13)

As polícias Civil e Militar de Pernambuco detalharam, no início da tarde desta segunda-feira (13), a prisão de Felipe Inácio Martins da Silva, de 19 anos, detido no último domingo (12) após confessar o assassinato e esquartejamento da namorada, Maisa Emily Juliana da Silva, de 18 anos. O caso ocorreu no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Os crimes, conforme a confissão, teriam acontecido na última quarta (8) e quinta-feira (9), respectivamente. A coletiva foi realizada na sede do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

De acordo com o Tenente Coronel Ladstone Silva, comandante do 25º batalhão, Felipe foi detido pela Polícia Militar (PM) após confessar os crimes para a mãe, de 46 anos, que procurou o efetivo do 25º batalhão e denunciou o próprio filho.

“A mãe nos procurou na sede da companhia, no Curado, afirmando que o filho tinha matado a namorada. Ela estava muito abalada e informou que nos procurou porque estava com medo de que ele tirasse a própria vida. Então, ela nos forneceu o endereço, fomos até o local e lá não houve nenhuma reação. Ele se entregou”, afirmou o tenente coronel.

Confissão

Ainda segundo o comandante, durante a abordagem, Felipe se ofereceu para guiar os policiais até os locais onde havia descartado as partes do corpo de Maísa, com quem se relacionava há cerca de um ano e meio.

“Ele nos acompanhou e se prontificou, de forma bastante fria, a conduzir os policiais até os locais onde ele tinha descartado o corpo. Também mostrou o machado que ele usou para separar as partes”, completou o comandante do 25º BPM.

O delegado Júlio César, adjunto da 1ª Delegacia de Combate à Corrupção (1ª Deccor), vinculada ao Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), que estava de plantão pela 3ª força tarefa do DHPP, realizou a prisão em flagrante do autuado e detalhou a dinâmica do crime.

Feminicídio

Na quarta-feira (8), Felipe teria tido uma discussão com Maísa sobre uma suspeita de traição. Segundo o delegado, Felipe afirmou que a vítima, supostamente, teria confessado a confirmação dessa suspeita após ser coagida pelo rapaz, que teria prometido perdoa-lá caso fosse verdade.

“Nesse momento, ele agride a vítima com asfixia mecânica e esganadora. Assim que ela desmaia, ele pega uma faca e lhe desfere uma série de facadas (cerca de 3 ou 4) na região do abdômen. Com ela já morta, ele resolve dormir. Cobre a ex-companheira com um lençol e dorme no sofá. O corpo dela fica deitado chão, ao lado do sofá”, explicou o delegado.

O esquartejamento e a ocultação do corpo de Maísa aconteceram no dia seguinte, na manhã da quinta-feira (9).

“Ele pega o machado, corta primeiro a cabeça e as pernas, na região do quadril. Essas duas partes ele coloca dentro de uma mala e segue para uma região de mata próxima à residência dele, onde dispensa a cabeça e as pernas. Ele retorna à residência, envolve o tronco e os braços num lençol, coloca em um carrinho de mão e transporta para outra região de mata próxima”, detalhou Júlio César. Essa parte do crime, conforme o delegado, teria sido executada entre as 8h e 9h da manhã.

Ainda de acordo com o delegado, que também ouviu a mãe de Felipe, responsável pela denúncia, o rapaz teria confessado o crime para a genitora após questionamentos sobre o “sumiço” da namorada.

“Inclusive, ele já estava planejando o homicídio da pessoa que teria tido o suposto caso com ela. Disse que já tinha um facão afiado pra cometer esse novo homicídio”, contou Júlio.

Investigação

O relacionamento, segundo a mãe do autuado, era conturbado e com histórico de agressões verbais. No entando, de acordo com a polícia civil, não há registros informais ou formais de agressão física nem histórico criminal do Casal. Em depoimento, porém, o rapaz afirmou que ambos faziam uso de drogas.

Felipe Inácio Martins da Silva deve passar por audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (10). O crime segue em investigação. A confirmação dos tipos de violência cometidas contra o corpo de Maisa Emily Juliana da Silva, inclusive a confirmação de boatos sobre necrofilia, só será possível após a finalização do laudo da perícia.

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