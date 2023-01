Auxiliares e técnicos de enfermagem fazem paralisação e protesto por pagamento de salário

A- A+

Auxiliares e técnicos de enfermagem que atuam como terceirizados em Organizações Sociais (OSs) ligadas ao serviço de saúde do Estado deram início, nesta terça-feira (11), a uma paralisação, por tempo indeterminado, de 50% da categoria. Os profissionais alegam que o salário de dezembro está em atraso porque o Governo do Estado ainda não repassou a verba das remunerações às empresas.

A mobilização está sendo organizada pelo Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Pernambuco (Satenpe), que representa cerca de 40 mil trabalhadores.

Além da paralisação, foi realizado, durante a tarde, um ato em frente ao Instituto de Medicina Integral Professor Antônio Figueira (Imip), no bairro dos Coelhos, na área central do Recife. A paralisação atinge ainda os hospitais Maria Lucinda, Tricentenário e do Câncer, no Recife; Mestre Vitalino e São Sebastião, em Caruaru; e João Murilo, em Vitória de Santo Antão.

Na noite desta terça, a entidade informou que os salários dos profissionais que trabalham no Imip foram pagos. Por isso, os atendimentos na unidade serão normalizados e os protestos da categoria seguem, na quarta (12), a partir das 7h, na entrada do Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP), na avenida Cruz Cabugá, em Santo Amaro.

Segundo o presidente do Satenpe, Francis Herbert, os profissionais permanecem em esquema de revezamento, no qual metade das equipes atende à população enquanto a outra metade para as atividades.



“Nós já estávamos convocando para uma paralisação porque não tivemos reajuste na rede privada em 2022. E agora, para completar, por falta de repasse do Governo para a filantropia e as OSs, eles não pagaram o salário de dezembro. Não é justo com esses trabalhadores, que trabalham diuturnamente e estão passando por necessidades”, afirma.

A Folha de Pernambuco procurou a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) para saber quando o repasse da verba será realizado, mas, até a publicação da matéria, não obteve retorno.



