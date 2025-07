Av. Boa Viagem: interdição programada para esta segunda (28) ainda não foi feita

A- A+

A interdição de um trecho da avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, começou no meio da manhã desta segunda-feira (28).



A interdição é para viabilizar as obras do projeto ‘Orla Parque’, que visa a integrar o calçadão de Boa Viagem ao de Brasília Teimosa,

As barreiras de concreto foram instaladas por volta das 10h30.

Entenda como vai funcionar interdição

Após o cruzamento com a rua Herculano Bandeira, serão bloqueadas as duas faixas da direita da Avenida Boa Viagem que dão acesso à entrada de Brasília Teimosa e à pista leste da Avenida Antônio de Góes. Esse bloqueio vai até o final de novembro.

Os condutores que quiserem acessar a rua Comendador Moraes devem fazê-lo através de uma abertura no canteiro central da avenida Antônio de Góes. Ainda durante esse tempo de interdição, a Rua Comendador Moraes passa a ter sentido único de entrada para Brasília Teimosa.

No mesmo período, a Rua Eduardo Jorge vai modificar o sentido para que os veículos possam sair de Brasília Teimosa.

Serviço de requalificação

Será feita a substituição do piso atual por placas de cimento maciças, ampliação da largura dos passeios, reforço na acessibilidade, além da implantação de redes de abastecimento de água potável, drenagem de águas pluviais e coleta de esgoto.

As centralidades de esportes e do projeto "Praia Sem Barreiras" também estão sendo reformadas.

O que é o projeto "Orla Parque"?

A primeira etapa de obras da "Orla Parque" foi concluída em 2023, quando o projeto começou, com a entrega de 60 quiosques repaginados.

A segunda parte foi finalizada em 2024, com a reforma de dez banheiros existentes e a construção de mais 11, mais que dobrando a quantidade oferecida. Nessa fase também foi implantada a infraestrutura do Parque de Esculturas Francisco Brennand.

A terceira etapa contemplou a requalificação da sede da Associação Cultural Sereias Teimosas, quiosques da Avenida Brasília Formosa e a construção da centralidade Porto Nova Terra, em Brasília Teimosa.

