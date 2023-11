Av. Mascarenhas de Moraes passará por requalificação e ganhará ciclovia, novas calçadas e drenagem

A- A+

A Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, um dos principais corredores viários do Recife, passará por projeto de requalificação urbana e ganhará ciclovia, novas calçadas e melhorias na drenagem. Prevista no Plano Diretor Cicloviário da Região Metropolitana do Recife (PDC), a ciclovia terá 6,7 km de extensão, indo da Ponte do Motocolombó e seguindo nos dois sentidos até próximo à divisa com o município do Jaboatão dos Guararapes.

De acordo com a Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), o trecho será o segundo maior dedicado à ciclovia na capital pernambucana, atrás apenas do trajeto entre a orla de Boa Viagem e Pina, que possui 8 quilômetros de extensão.

"A ciclovia será implantada ao longo do canteiro central, preservando a arborização existente e mantendo ao máximo a largura das faixas de rolamento e as travessias de pedestre atualmente em funcionamento", destacou a secretária de Infraestrutura do Recife, Marília Dantas.

A pasta é responsável pelo projeto de requalificação urbana da avenida, que inclui também novas calçadas e melhorias na drenagem. Os investimentos previstos para o conjunto de intervenções está orçado em mais de R$ 27 milhões.

Inclusive, o certame para a implantação da nova rede de drenagem foi iniciado em outubro. Já o edital de licitação para a implantação da ciclovia e a melhoria nos passeios foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (21).



Com a nova rota, o Recife passará a ter 191 quilômetros de malha cicloviária, somando 184 quilômetros totalmente conectados. Segundo a PCR, houve um aumento de mais de 630% desde 2013, quando havia 24 quilômetros de vias cicláveis na cidade. Juntos, os investimentos na ciclovia e nas novas calçadas são estimados em R$ 26 milhões e serão executado pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB).

Como explica a PCR, a ciclovia se integra ao sistema de transporte público, atendendo aos terminais integrados Tancredo Neves e Aeroporto, além da Linha Sul do metrô. O objetivo é promover a conexão entre a região de Afogados, na Zona Oeste do Recife, e os bairros do Ibura e Boa Viagem, na Zona Sul. Para tanto, a nova ciclovia atuará em conjunto com a ciclofaixa da Avenida Arquiteto Luiz Nunes, via paralela à Mascarenhas de Moraes.

O projeto de requalificação também prevê a implantação de áreas de espera para os ciclistas, além de ilhas, refúgios e outros elementos de segurança viária. Com largura de 1,00 m para cada sentido, o traçado da ciclovia varia entre unidirecional e bidirecional.

Já com relação às novas calçadas, informa a prefeitura, o passeio será executado em piso intertravado, nos dois lados da avenida, com implantação de acessibilidade (rampas, piso tátil e direcional), dentro do Programa Calçada Legal. O trecho a ser requalificado também vai da Ponte do Motocolombó até perto da divisa com o município de Jaboatão dos Guararapes. As calçadas serão padronizadas, com nivelamento do piso e implantação de rampas e piso tátil.

A vegetação também ganhará reforço. Conforme o projeto da PCR, haverá plantio de árvores e implantação de alegretes [canteiros suspensos] ao longo do corredor, para melhorar a condição climática nos trajetos de pedestres e ciclistas. A área terá ainda novo mobiliário urbano, incluindo bancos, floreiras, lixeiras, jarros e paraciclos. As calçadas também serão readequadas nos pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo, com a recomposição, nivelamento e alargamento, além da implantação de novos abrigos com informações para os usuários.

DRENAGEM - A implantação de rede de drenagem pluvial na Avenida Mascarenhas de Moraes será realizada no trecho compreendido entre o cruzamento com a Avenida Centenário Alberto Santos Dumont até a Praça Ministro Salgado Filho, no bairro do Ibura, nas proximidades do Aeroporto do Recife. O valor estimado da intervenção, realizada pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), é de aproximadamente R$ 1,7 milhão.

"O projeto de implantação da drenagem contempla uma rede de 732 m, sendo 677 m representando a rede principal. A instalação será feita no passeio direito, sentido sul, da Avenida Mascarenhas de Moraes, com tubulações que variam de 375 mm a 900 mm de diâmetro", destacou Marília Dantas.

Além disso, também foram projetadas 10 unidades de poços de visita, todos implantados na rede principal, e 35 unidades de caixas coletoras do tipo gaveta, o que vai melhorar o escoamento de água das chuvas na região.

OUTROS INVESTIMENTOS - A requalificação da Avenida Mascarenhas de Moraes se une a outros investimentos estruturadores em andamento na região. A Prefeitura iniciou as obras da ponte Júlia Santiago, a maior construída no Recife nos últimos 40 anos (335 metros de comprimento), entre os bairros de Areias e Imbiribeira.

A intervenção terá investimento de R$ 91 milhões e busca melhorar a mobilidade urbana na área, conectando mais rapidamente as avenidas Recife e Mascarenhas de Morais. A extensão total da obra será de 2,3 quilômetros, incluindo o alargamento das avenidas Tapajós e Engenheiro Alves de Souza.

Além disso, também está sendo implantado um novo binário na Avenida Jean Emile Favre, no Ipsep. A construção faz parte de um pacote de requalificação urbana e melhorias da mobilidade em ruas do bairro. Para realizar o reordenamento viário que vai conectar as avenidas Recife e Mascarenhas de Morais, estão sendo investidos R$ 36,3 milhões.

As intervenções incluem, ainda, corredor exclusivo de ônibus, ciclofaixa, reformas nos passeios em concreto e piso intertravado com implantação de acessibilidade, arborização, melhorias nas redes de drenagem e remanejamento de rede de esgoto, bem como o embutimento da rede de telecomunicações e requalificação da rede de iluminação.

A Bacia do Rio Tejipió, que tem impacto na Mascarenhas de Moraes, também passará por intervenções de macrodrenagem no âmbito do programa ProMorar. Viabilizado por meio de operação de crédito assinada junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o ProMorar vai investir R$ 2 bilhões para realizar intervenções estruturadoras em 40 comunidades vulneráveis.

Na semana passada, a Prefeitura do Recife realizou um "hackathon" com especialistas brasileiros e holandeses, que se debruçaram sobre o problema a fim de apontar soluções estruturadoras para a cidade. Diques e reservatórios estão entre as técnicas que podem ajudar a conter o volume do rio e permitir o escoamento das águas.

Outras ações também estão previstas nas próximas fases de atuação. Entre elas, intervenções de requalificação do eixo principal do Tejipió, alargamento, parques lineares, comportas e outros sistemas de controle da vazão. Os temas serão discutidos com a sociedade civil e as iniciativas serão organizadas e implementadas pela Prefeitura do Recife.

