Avalanche de terra na Índia mata 27 e deixa 50 desaparecidos

A- A+

Um gigantesco deslizamento de terra no centro-leste da Índia causada pelas chuvas das monções que ocorreu na última quinta-feira (20) em uma cidade do estado de Maharashtra, no centro-oeste da Índia, deixou 27 mortos e pelo menos 50 desaparecidos, anunciaram as autoridades no domingo (23).

"Até agora encontramos 27 corpos e ainda estão desaparecidas entre 50 e 60 pessoas, mas o trabalho de resgate no local apresenta muitos problemas", disse Yogesh Mhase, um funcionário local, no domingo.

O saldo anterior era de 16 mortos. Mhase observou que a estrada mais próxima da aldeia fica a 5 quilômetros de distância.

"Não podemos levar nenhum equipamento pesado para o local, apenas máquinas leves e a maior parte do trabalho deve ser feito manualmente", acrescentou Mhase.

"As fortes chuvas que não param de cair na região dificultam muito a operação", afirmou. O oficial estava menos otimista sobre a possibilidade de encontrar mais sobreviventes.

De acordo com a mídia local, várias famílias morreram no deslizamento de terra. Desde o início das monções no início de junho, inundações e deslizamentos de terra mataram dezenas de pessoas no país. Especialistas acreditam que a mudança climática aumenta o número de eventos climáticos extremos.

Veja também

AMÉRICA LATINA Centenas marcham em memória dos detidos desaparecidos durante a ditadura no Chile