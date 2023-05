A- A+

Paquistão Avalanche deixa ao menos 10 mortos no norte do Paquistão Alguns moradores da área estão encarregados das operações de resgate devido à dificuldade de acesso à área

Pelo menos 10 pessoas morreram em uma avalanche em uma região do norte do Paquistão neste sábado (27), disseram às autoridades, afirmando que as dificuldades de acesso à área dificultam as operações de resgate.

Uma avalanche, que também deixou dez feridos, ocorreu perto da passagem de Shounter, que liga a região de Gilgit-Baltistan à Caxemira atendida pelo Paquistão.

"Um grupo de cerca de 35 nômades voltando da Caxemira estava acampado perto de uma ravina", disse Subah Jan, oficial do serviço de resgate, à AFP.

"Eles foram atingidos por uma avalanche que ocorreu tarde da noite e deixou pelo menos dez mortos", acrescentou.

As autoridades de Gilgit-Baltistan confirmaram o número de mortos em um comunicado.

Alguns moradores da área estão encarregados das operações de resgate devido à dificuldade de acesso à área, disse o policial Muhamad Riaz à AFP.

Todos os anos, a comunidade Bakarwal viaja com seus rebanhos em busca de pastagens e para fugir das duras condições climáticas.

