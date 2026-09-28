Avalanche deixa dois mortos e 14 desaparecidos no Nepal
O país do Himalaia ainda se recupera do colapso de uma geleira na fronteira com o Tibete, onde mais de 1.400 pessoas morreram e 6.000 continuam desaparecidas
Pelo menos duas pessoas morreram e 14 estão desaparecidas após uma avalanche na montanha Himlung, no Nepal, informou uma autoridade local nesta segunda-feira (28), enquanto as equipes de resgate retomam as buscas.
O acampamento-base da montanha de 7.216 metros, situada perto da fronteira com o território chinês do Tibete, foi arrasado na manhã de domingo por uma avalanche.
"Dois corpos foram encontrados", declarou à AFP Tul Sing Gurung, presidente da Associação Nacional de Guias de Montanha do Nepal.
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"A busca continua por 14 trabalhadores de expedição desaparecidos", acrescentou.
Uma equipe de oito guias de montanha participa da operação de busca, disse Gurung.
O montanhista Mingma G. Sherpa, que coordena as operações, afirmou que a missão enfrenta problemas pelas condições meteorológicas adversas.
Sherpa informou que os mortos eram guias, enquanto os 14 desaparecidos são membros da equipe da cozinha que trabalhavam no acampamento da expedição.
A avalanche de domingo é o mais recente desastre natural a atingir o Nepal nas últimas semanas.
O país do Himalaia ainda se recupera do colapso de uma geleira na fronteira com o Tibete, que arrasou tudo em seu caminho em 26 de agosto. Mais de 1.400 pessoas morreram e 6.000 continuam desaparecidas, em um dos piores desastres da história da nação.