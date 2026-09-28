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tragédia Avalanche deixa dois mortos e 14 desaparecidos no Nepal O país do Himalaia ainda se recupera do colapso de uma geleira na fronteira com o Tibete, onde mais de 1.400 pessoas morreram e 6.000 continuam desaparecidas

Pelo menos duas pessoas morreram e 14 estão desaparecidas após uma avalanche na montanha Himlung, no Nepal, informou uma autoridade local nesta segunda-feira (28), enquanto as equipes de resgate retomam as buscas.

O acampamento-base da montanha de 7.216 metros, situada perto da fronteira com o território chinês do Tibete, foi arrasado na manhã de domingo por uma avalanche.

"Dois corpos foram encontrados", declarou à AFP Tul Sing Gurung, presidente da Associação Nacional de Guias de Montanha do Nepal.

"A busca continua por 14 trabalhadores de expedição desaparecidos", acrescentou.

Uma equipe de oito guias de montanha participa da operação de busca, disse Gurung.

O montanhista Mingma G. Sherpa, que coordena as operações, afirmou que a missão enfrenta problemas pelas condições meteorológicas adversas.

Sherpa informou que os mortos eram guias, enquanto os 14 desaparecidos são membros da equipe da cozinha que trabalhavam no acampamento da expedição.

A avalanche de domingo é o mais recente desastre natural a atingir o Nepal nas últimas semanas.

O país do Himalaia ainda se recupera do colapso de uma geleira na fronteira com o Tibete, que arrasou tudo em seu caminho em 26 de agosto. Mais de 1.400 pessoas morreram e 6.000 continuam desaparecidas, em um dos piores desastres da história da nação.

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