Tragédia
Avalanche no Nepal: 1.204 mortos e 4.216 desaparecidos, segundo autoridades
Mídia estatal chinesa relatou 21 mortes e 541 desaparecidos no lado tibetano da fronteira
O filho de Ram Chandra Khanal (à frente, à direita) participa dos ritos fúnebres de seu pai, vítima de uma enchente repentina, antes de sua cremação no templo Pashupatinath, em Katmandu, em 2 de setembro de 2026 - Foto: Prakash Mathema/AFP
O número de mortos na avalanche no Nepal, que devastou uma área fronteiriça com a China há uma semana, subiu para 1.204, com 4.216 pessoas ainda desaparecidas, segundo um novo balanço divulgado nesta quarta-feira (2) pela autoridade de gestão de emergências.
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A mídia estatal chinesa relatou 21 mortes e 541 desaparecidos no lado tibetano da fronteira, elevando o total provisório para 1.225.