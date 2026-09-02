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Tragédia Avalanche no Nepal: 1.204 mortos e 4.216 desaparecidos, segundo autoridades Mídia estatal chinesa relatou 21 mortes e 541 desaparecidos no lado tibetano da fronteira

O número de mortos na avalanche no Nepal, que devastou uma área fronteiriça com a China há uma semana, subiu para 1.204, com 4.216 pessoas ainda desaparecidas, segundo um novo balanço divulgado nesta quarta-feira (2) pela autoridade de gestão de emergências.

A mídia estatal chinesa relatou 21 mortes e 541 desaparecidos no lado tibetano da fronteira, elevando o total provisório para 1.225.

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