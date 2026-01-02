A- A+

EUROPA Avalanches deixam três mortos no norte da Itália

Três pessoas morreram em avalanches nesta sexta-feira (2) na Itália, entre elas um francês e uma alemã no noroeste do país, informaram os serviços de resgate.

Duas pessoas que estavam esquiando foram atingidas por uma avalanche a 2.300 metros de altitude por volta das 12h00 locais (08h00 de Brasília), no Piemonte, perto da fronteira com a França.

Outros esquiadores que estavam com eles conseguiram retirá-los da neve, mas uma das vítimas, a mulher alemã, já havia morrido quando um helicóptero de resgate chegou ao local.

Por outro lado, um francês que também esquiava foi atingido por uma avalanche alguns quilômetros mais ao norte, em Bobbio Pellice, perto de Turim.

Um homem que estava com ele correu até um refúgio de montanha e alertou os serviços de resgate, mas, quando estes chegaram ao local do incidente, o esquiador já havia falecido.

Por fim, nas Dolomitas, no nordeste da Itália, um italiano de 50 anos morreu na manhã desta sexta-feira após ser arrastado por outra avalanche enquanto fazia trilha com um amigo.

As fortes nevascas do período do Natal, seguidas por temperaturas mais amenas e ventos fortes, podem ter contribuído para a formação das avalanches, segundo um porta-voz dos serviços de resgate.

