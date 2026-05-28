Caso Gabriel Ganley: avaliação médica e acompanhamento profissional reduzem riscos na musculação

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A morte do fisiculturista Gabriel Ganley aos 22 anos tem acendido alertas e levantado discussões acerca da busca pelo ‘corpo perfeito’. Nas redes sociais, além de dicas sobre musculação e exercícios saudáveis, a exposição de práticas perigosas e treinos sem indicação profissional desrespeitam a individualidade biológica das pessoas.

Segundo um laudo inicial da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Ganley teve uma cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença causada pelo uso de anabolizantes. Em 2025, ele admitiu nas redes sociais que utilizava os hormônios. A prática tem ligação direta com a morte do jovem.

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Personal trainer e coordenador técnico da Lift Academia, Fábio Cunha aponta que o uso de anabolizantes pode acarretar problemas a médio e longo prazo aos praticantes de atividades físicas. As chances de acidente vascular cerebral (AVC) também são altas.

Personal trainer Fábio Cunha, da Lift Academia | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Também pode causar infartos, danos hepáticos, renais e hormonais, além de hipertrofia cardíaca. As redes sociais têm influenciado muito na forma como as pessoas treinam. Muitos buscam pelo ‘corpo perfeito’, que é tão cobrado. Quando a gente abre o Instagram tem alguém treinando ou um influencer informando como aquilo deve ser feito. Tudo isso impacta na forma que a gente se vê hoje. É preciso ter cuidado, porque o que serve para uma pessoa não quer dizer que vai servir para nós”, ressalta.

Avaliação particular

O profissional indica ainda que o primeiro passo de um aluno ao chegar à academia é passar pela anamnese, que é a avaliação clínica detalhada, a fim de diagnosticar os exercícios que devem ser praticados, bem como a carga deles. Cunha aponta ainda que a musculação deve ser encarada como um meio de aprimorar a funcionalidade corporal, sem imediatismo, focando apenas no futuro.

“Tem gente que começa a academia hoje e já quer ver o resultado, emagrecendo e ficando forte. Precisamos ver a educação física como qualidade de vida, pensando lá na frente. A estética vai vir, mas não podemos buscar tanto imediatismo em medicamentos que aparecem agora no mercado e são ‘jogados’ na internet como se alguém pudesse tomá-los de forma desregulada. Isso é um perigo”, acrescenta.

Influencia usada para o bem

A podóloga Patrícia Migliardi, de 47 anos, pratica musculação desde 2024, após receber incentivo de uma amiga. Chegando na época da menopausa, ela confessa que já tentou passar dos limites nos exercícios da academia.

Patrícia malha há dois anos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Eu fui vendo-a crescendo e o corpo ficando mais bonito. Ela tem a minha idade. Comecei a treinar e fui pegando gosto pela coisa. Vendo meu corpo evoluindo, queria mais e não parei. A gente sempre acha que consegue ir um pouco mais longe e chega a falhar. Mesmo assim, nunca tive problemas”, relata.

Para a estudante de educação física Giovanna Duarte, 21, os acompanhamentos médicos frequentes são indispensáveis. Ela treina há quatro anos e até hoje passa por avaliações clínicas para entender a saúde do corpo.

A estudante de educação física, Giovanna Duarte | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Por ser da área de saúde, eu sei da importância da avaliação física e sempre procuro esse acompanhamento, de acordo com a necessidade. Com o passar do tempo e a experiência, tenho visto muito essa busca pelo ‘corpo perfeito’, mas eu só sigo a minha funcionalidade. Procuro um corpo que se adeque às minhas necessidades”, comenta ela.

Superação

O fotógrafo Alfeu Tavares, de 49 anos, chegou à academia há dois anos, após passar por um processo de emagrecimento a partir de dieta. Ele pesava 130 quilos. Através das redes sociais, sentiu-se motivado a treinar para conseguir evolução física. Contudo, priorizou uma boa qualidade de vida.

Alfeu perdeu mais de 50 quilos em dieta | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Ao mesmo tempo que a rede social me incentivou a buscar pela hipertrofia, me motivou a me preocupar com a saúde. Foi quando eu procurei um personal trainer. Hoje em dia, foco muito mais em ter boa saúde. Claro que busco pelo corpo, mas não em primeiro lugar [...] Agora, quero ter um corpo que eu curta, mas primo pela minha funcionalidade, de poder me levantar sozinho, ir ao banheiro sem precisar de ajuda, fazer minhas compras e ter uma vida mais autônoma”, pontua.

Cardiomiopatia hipertrófica e os perigos do fisiculturismo

De acordo com o cardiologista e arritmologista Vitor Pedro Lira, a cardiomiopatia hipertrófica é uma doença genética que causa o espessamento em uma das paredes do coração, mas pode acometer até mais de uma das paredes, principalmente na região do septo.

“Por que ela é perigosa? Porque favorece arritmias graves e altera o relaxamento cardíaco, ou seja, faz com que o coração não consiga bombear sangue de forma adequada, podendo levar a quadro de insuficiência cardíaca grave. Tem que haver uma investigação prévia. O uso de anabolizantes piora a doença genética porque o produto pode promover a aceleração da hipertrofia”, afirma o médico.

Na visão do endocrinologista Fábio Moura, as pessoas costumam buscar o aumento da performance com o uso de anabolizantes e hormônios como a insulina, que deveria ser usada somente por pacientes com diabetes. Ela também tem ação anabólica e possui o potencial de estimular a síntese proteica.

“Esteróides anabolizantes são substâncias sintéticas derivadas da testosterona. Elas têm a ação no músculo e estimulam a hipertrofia muscular. Isso também diminui o tempo de recuperação e a pessoa termina conseguindo treinar mais e aumentar a massa magra. É algo que vicia. Você vai ficar literalmente viciado, porque isso tem uma ação que o cérebro vai ficar cada vez mais dependente disso”, observa.

Recomendações

Para quem quer começar a praticar atividade física, o principal conselho é fazer avaliações e ter acompanhamento médico, conforme explica o médico Vitor Pedro Lira.

“Sempre antes de fazer uma atividade física de maior intensidade, é bom ter uma avaliação cardiológica. O cardiologista vai avaliar a necessidade de exames complementares para garantir que o paciente realize o exercício com segurança”, afirma.

Exames como teste ergométrico, ecocardiograma e eletrocardiograma são importantes para manter os cuidados da saúde em dia antes de iniciar os treinos em uma academia, principalmente para aquelas pessoas que já têm um histórico de doenças cardiovasculares na família, por exemplo.

“Nos pacientes que estão abaixo de 35 anos e não têm doença, geralmente não tem restrição. Mas acima dessa idade ou com alguma doença prévia ou fator de risco associado, é bom ter uma avaliação cardiológica prévia”, fala Lira.

Segundo o cardiologista, a solicitação do teste ergométrico é obrigatória para homens acima dos 40 anos e mulheres acima dos 50. O exame é uma avaliação funcional que verifica se existem riscos cardíacos, como isquemia e arritmia.

“Quando você vai começar o exercício físico, tem que ter um acompanhamento nutricional adequado. Você tem que ter um preparador físico adequado que caminhe em conjunto ali com a cardiologia, com a fisioterapia, com o orientador físico em uma abordagem multidisciplinar para garantir que você faça um exercício de forma segura.”

De acordo com o ortopedista Airton Casé, aqueles que estão começando a praticar atividade física devem tomar cuidado e começar com pesos mais leves. Ele também destaca a importância de fazer alongamentos antes e depois dos treinos.

“É importante sempre alongar bem antes e depois dos exercícios e começar com pesos relativamente leves e com exercícios corretamente executados. Não adianta progredir muito rápido de peso sem executar o exercício correto”, acrescenta.

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