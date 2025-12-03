Avaliação seriada da UPE aplica exames do SSA 1 e SSA 2 com mais de 55 mil inscritos
Primeiro dia de provas mobiliza estudantes em todo o estado
Neste domingo (07/12), mais de 55 mil estudantes do ensino médio participam do primeiro dia de provas do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE). O SSA 1 e o SSA 2 abrem suas etapas com exames nos turnos da manhã e da tarde, reunindo candidatos do 1º e 2º ano em todo o estado.
Horários, locais e orientações para os candidatos
Ao todo, 34.324 estudantes estão inscritos no SSA 1, e 21.659 no SSA 2.
Os estudantes do SSA 1 fazem as provas pela manhã, das 8h15 às 12h15, com portões abertos a partir das 7h e fechamento às 8h.
Já os participantes do SSA 2 realizam o exame à tarde, das 14h30 às 18h30, com fechamento dos portões às 14h15.
A orientação é que todos cheguem ao local de prova com pelo menos uma hora de antecedência, para evitar imprevistos.
Documentos obrigatórios no acesso aos locais de prova
Os candidatos devem imprimir o cartão informativo, disponível no site oficial do processo de ingresso da UPE. O documento informa o local da prova e deve ser apresentado junto com documento oficial de identificação com foto e assinatura recentes.
A universidade reforça que o não comparecimento por desconhecimento do local não será motivo de responsabilidade institucional.
Além disso, é obrigatório levar caneta esferográfica preta ou azul.
Estrutura das provas nesta primeira etapa
O SSA 1 e o SSA 2 aplicam provas com 90 questões no total, distribuídas em 45 questões por dia.Neste domingo, o conteúdo abrange as áreas de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
Prazos para gabaritos, recursos e resultados
O gabarito preliminar será divulgado no domingo seguinte, dia 14/12, após às 14h.
O gabarito definitivo será publicado no dia 3 de janeiro de 2026.
Os candidatos poderão entrar com recurso contra os gabaritos até as 23h59 do dia 16/12/2025, exclusivamente pelo site oficial.
O desempenho individual do SSA 1 e SSA 2 será disponibilizado até 31 de março de 2026, no próprio sistema de inscrição.
Canais de atendimento ao candidato
Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (81) 3183-3660, pelo e-mail [email protected] ou pelos sites oficiais da UPE.
Com informações da assessoria