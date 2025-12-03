A- A+

Provas Avaliação seriada da UPE aplica exames do SSA 1 e SSA 2 com mais de 55 mil inscritos Primeiro dia de provas mobiliza estudantes em todo o estado

Neste domingo (07/12), mais de 55 mil estudantes do ensino médio participam do primeiro dia de provas do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE). O SSA 1 e o SSA 2 abrem suas etapas com exames nos turnos da manhã e da tarde, reunindo candidatos do 1º e 2º ano em todo o estado.

Horários, locais e orientações para os candidatos

Ao todo, 34.324 estudantes estão inscritos no SSA 1, e 21.659 no SSA 2.

Os estudantes do SSA 1 fazem as provas pela manhã, das 8h15 às 12h15, com portões abertos a partir das 7h e fechamento às 8h.

Já os participantes do SSA 2 realizam o exame à tarde, das 14h30 às 18h30, com fechamento dos portões às 14h15.

A orientação é que todos cheguem ao local de prova com pelo menos uma hora de antecedência, para evitar imprevistos.

Documentos obrigatórios no acesso aos locais de prova

Os candidatos devem imprimir o cartão informativo, disponível no site oficial do processo de ingresso da UPE. O documento informa o local da prova e deve ser apresentado junto com documento oficial de identificação com foto e assinatura recentes.

A universidade reforça que o não comparecimento por desconhecimento do local não será motivo de responsabilidade institucional.

Além disso, é obrigatório levar caneta esferográfica preta ou azul.

Estrutura das provas nesta primeira etapa

O SSA 1 e o SSA 2 aplicam provas com 90 questões no total, distribuídas em 45 questões por dia.Neste domingo, o conteúdo abrange as áreas de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Prazos para gabaritos, recursos e resultados

O gabarito preliminar será divulgado no domingo seguinte, dia 14/12, após às 14h.

O gabarito definitivo será publicado no dia 3 de janeiro de 2026.

Os candidatos poderão entrar com recurso contra os gabaritos até as 23h59 do dia 16/12/2025, exclusivamente pelo site oficial.

O desempenho individual do SSA 1 e SSA 2 será disponibilizado até 31 de março de 2026, no próprio sistema de inscrição.

Canais de atendimento ao candidato

Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (81) 3183-3660, pelo e-mail [email protected] ou pelos sites oficiais da UPE.

Serviço

Provas: SSA 1 e SSA 2 - Universidade de Pernambuco (UPE)

Datas: 07/12 (primeiro dia)

Horários:

SSA 1 (1º ano): 8h15 às 12h15 - portões 7h às 8h

SSA 2 (2º ano): 14h30 às 18h30 - portões até 14h15

Documentos obrigatórios: Cartão informativo impresso + documento oficial com foto

Materiais permitidos: Caneta azul ou preta

Gabarito preliminar: 14/12/2025

Gabarito definitivo: 03/01/2026

Recursos: Até 16/12/2025 pelo site oficial

Informações: (81) 3183-3660 | [email protected] | processodeingresso.upe.pe.gov.br

Com informações da assessoria

