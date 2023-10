Avaliado em R$ 10 milhões, casamento de bilionário brasileiro "paralisa" Fernando de Noronha

A- A+

O bilionário brasileiro Henrique Dubugras, de 27 anos, fechou o Forte dos Remédios, em Fernando de Noronha, em Pernambuco, para uma cerimônia de casamento avaliada em R$ 10 milhões, com a engenheira de software Laura Fiuza.

A celebração, que será na tarde deste sábado (7), "paralisou" a ilha, com voos de helicóptero e avião reservados e pousadas de luxo fechadas.

De acordo com Fábia Oliveira, do Metrópoles, há a expectativa da presença do CEO da Microsoft, Bill Gates, entre os convidados, e de atrações musicais como Maroon 5 e Alok. A ida do bilionário, que só viajaria de jato, é incerta por causa da restrição de pousos de aeronaves desse tipo no aeroporto da ilha devido a obras no aeroporto.

Henrique Dubugras é sócio da empresa de cartões de crédito corporativos Brex, uma fintech lançada em março de 2017. A empresa oferta um sistema de gestão financeira voltado a startups. Dubrugras foi citado pela Forbes como novo bilionário em 2022, quando a empresa estava avaliada em US$ 12,3 bilhões. A fortuna dele é estimada em US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões).







Para o casamento, o Forte dos Remédios foi fechado por 10 dias à visitação. Segundo o blog Viver Noronha, seriam feitos serviços de manutenção programados e um evento privado. Cada dia de locação custa R$ 100 mil.

O Viver Noronha também afirmou que fornecedores do casamento, incluindo os poucos moradores da ilha que vão trabalhar, assinaram um termo de sigilo contratual que proíbe a divulgação de informações.

Os eventos anteriores ao casamento começaram na quarta-feira (4), no bar Mirante do Boldró. Na quinta-feira (5), a programação foi no Bar do Meio.

O terceiro evento, marcado para esta sexta-feira (6), é uma "beach party", na Praia do Bode, com início às 11h.

Os noivos e alguns convidados começaram passeios turísticos no último domingo (1º).

Três voos exclusivos para o grupo foram organizados pela Azul e uma aeronave de carga pousou na ilha carregada com flores para a decoração. Além disso, um helicóptero foi mobilizado e está no Aeroporto de Fernando de Noronha, junto com dois aviões de pequeno porte, para atender o evento, ainda de acordo com o Viver Noronha.

