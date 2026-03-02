A- A+

guerra Avanço russo na Ucrânia desacelera e atinge nível mais baixo em quase dois anos No mês passado, o exército russo avançou 123 km², ou seja, o menor avanço desde abril de 2024

O exército russo registrou, em fevereiro, seu avanço mais lento na linha de frente na Ucrânia em quase dois anos, segundo uma análise da AFP dos dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), enquanto as tropas de Kiev conseguiram vários avanços localizados.

No mês passado, o exército russo avançou 123 km², ou seja, o menor avanço desde abril de 2024, quando tomou 99 km².

Este número exclui os avanços reivindicados pelo lado russo, mas nem confirmados e nem negados pelo ISW, que trabalha com o Critical Threats Project, outro centro de estudos americano especializado em conflitos.

Veja também