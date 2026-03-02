Seg, 02 de Março

guerra

Avanço russo na Ucrânia desacelera e atinge nível mais baixo em quase dois anos

No mês passado, o exército russo avançou 123 km², ou seja, o menor avanço desde abril de 2024

Pessoas caminham pela Praça da Independência ao pôr do sol, enquanto as temperaturas sobem acima de zero em KievPessoas caminham pela Praça da Independência ao pôr do sol, enquanto as temperaturas sobem acima de zero em Kiev - Foto: Henry Nicholls / AFP

O exército russo registrou, em fevereiro, seu avanço mais lento na linha de frente na Ucrânia em quase dois anos, segundo uma análise da AFP dos dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), enquanto as tropas de Kiev conseguiram vários avanços localizados.

No mês passado, o exército russo avançou 123 km², ou seja, o menor avanço desde abril de 2024, quando tomou 99 km².

Este número exclui os avanços reivindicados pelo lado russo, mas nem confirmados e nem negados pelo ISW, que trabalha com o Critical Threats Project, outro centro de estudos americano especializado em conflitos.

• Ucrânia e EUA concluem diálogo em Genebra, após Rússia afirmar não ter 'prazos' para encerrar guerra

• Antes de negociação, Rússia afirma não ter 'prazos' para acabar com guerra na Ucrânia

• Ataques russos contra várias cidades da Ucrânia deixam mais de 20 feridos

