Avarias em cabos submarinos afetam conexão de internet na África

Diversos países africanos estão sendo afetados desde a manhã desta quinta-feira (14) por importantes cortes de internet devido à ruptura de cabos submarinos, indicaram operadoras no continente, o que foi comprovado por jornalistas da AFP.

"Cortes em numerosos cabos submarinos afetaram a conectividade dos serviços em muitos países da África Ocidental", indicou a operadora sul-africana MTN, que precisou que "operações" estavam em curso para "direcionar o tráfego por vias alternativas da rede".

O país mais afetado é a Costa do Marfim, seguido por Libéria, Benin, Gana e Burkina Faso.

As avarias também afetam, mas em menor grau, Togo, Camarões, Gabão, Namíbia e Níger, além de Nigéria e África do Sul, segundo a Netblocks, uma ONG especializada em temas de cibersegurança internacional.

Os correspondentes da AFP foram afetados pelas avarias em diversos escritórios da África, particularmente em Abidjan, a capital econômica da Costa do Marfim.

Na África do Sul, "alguns clientes têm experimentado problemas intermitentes de conectividade", assinalou a operadora Vodacom na rede social X.

A maior parte do trânsito de dados da internet se realiza através de cabos submarinos de fibra óptica. Um deles, de 15.000 km, se estende de Portugal até Cidade do Cabo, na África do Sul.

