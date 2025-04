AVC em jovens: casos como de Karen Silva, ex-'The Voice Kids', são raros; veja o que fazer

A- A+

A cantora Karen Silva, ex-participante do reality "The Voice Kids", morreu nesta quinta-feira (24), aos 17 anos, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC). Embora o derrame seja uma condição mais comum em pessoas mais velhas, ela pode ocorrer em adolescentes.

O AVC é uma condição que ocorre quando a circulação de sangue para o cérebro é interrompida, impedindo que o órgão receba nutrientes e oxigênio. Essa interrupção no fluxo sanguíneo pode ocorrer por causa de um coágulo (AVC isquêmico) ou por algum sangramento (AVC hemorrágico).

Em adolescentes, as causas de AVC geralmente incluem condições médicas como distúrbios sanguíneos, problemas cardíacos ou certos medicamentos que aumentam o risco de AVC. Traumatismo craniano ou no pescoço, doença de Moyamoya, distúrbios metabólicos e abuso de drogas também podem ser fatores de risco para a condição nessa faixa etária. ]

Sintomas

Os sintomas de AVC em adolescentes são semelhantes aos de adultos e podem incluir:

Fraqueza ou dormência repentina: especialmente em um lado do corpo.

Problemas de fala: dificuldade para falar ou entender os outros.

Alterações na visão: visão turva ou dupla.

Dor de cabeça intensa: frequentemente repentina e intensa.

Problemas de equilíbrio: tontura ou perda de coordenação.

O que fazer?

Para evitar sequelas ou risco de morte, é essencial procurar atendimento médico imediato. O tratamento se concentra em restaurar o fluxo sanguíneo para o cérebro, e a recuperação geralmente envolve terapias para melhorar a função.



O acidente vascular cerebral (AVC) pode ocorrer também em pessoas jovens, ou seja, abaixo dos 50 anos de idade. Apesar de ser mais comum em pessoas mais idosas, estima-se que, no mundo, cerca de 2 milhões de pessoas entre 18-50 anos sofrem com um AVC anualmente.



A porcentagem de pacientes que ficam com alguma dependência física após um AVC é parecida com a de pacientes mais idosos, porém existe uma carga e impacto importante na população jovem, que é a mais ativa economicamente, geralmente no auge de sua força de trabalho e vida pessoal.

Os fatores de risco vasculares clássicos (diabetes, hipertensão, doença cardíaca, tabagismo, etc…) são cada vez mais comuns nessa faixa etária, aumentando o que chamamos de causas ateroscleróticas para o AVC.

Entretanto, causas mais raras são relativamente mais frequentes nessa faixa etária, e por isso mesmo há uma maior porcentagem de pacientes que terminam a investigação do AVC como de causa indeterminada (sem ter sido descoberta a causa para o AVC).

Isso não deve deixar o paciente apreensivo, pois tendo um acompanhamento com um neurologista experiente ou especialistado em AVC, é possível descartar os motivos de maior risco, mais graves, ou aqueles que ameaçam a vida ou demandam uma intervenção mais invasiva.

Dentre as causas incomuns que podem ser responsáveis pelo AVC em jovens, estão:

Dissecção arterial (lesão traumática em uma artéria que supre o cérebro);

Trombofilias (doenças genéticas ou auto imunes que formam trombos espontaneamente);

Forame oval patente (Um “buraco” no coração misturando sangue arterial e venoso);

Vasculites (inflamação ou infecção dos vasos cerebrais);

Trombose Venosa Cerebral (quando acontece uma trombose em veia do cérebro);

Doenças genéticas que provocam AVC e outras alterações neurológicas ou de outros órgãos (EX: Doença de Fabry, RCVL, mutação da COL4A1 e 2, CADASIL, Moyamoya, etc…);

AVC hemorrágico por rompimento de lesões vasculares, como uma MAV (malformação arteriovenosa), um aneurisma cerebral, uma fístula, etc.

Veja também