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Saúde AVC em marido de Kelly Key: por que pessoas com menos de 50 anos podem ter o problema? Observar os sintomas pode ajudar na busca por ajuda médica

O marido da cantora Kelly Key, Mico Freitas, de 44 anos, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico. Segundo dados da Rede Brasil AVC, 18% dos casos brasileiros de AVC estão presentes na faixa etária entre 18 e 45 anos.

Por que pessoas com menos de 50 anos têm AVC?

De acordo com a Sociedade Brasileira de AVC, fatores de risco vasculares como diabetes, hipertensão, doença cardíaca e tabagismo podem estar relacionados a casos de AVC em pessoas com menos de 50 anos, mas também outros fatores mais raros.

São eles doenças genéticas (exemplo: trombofilias), AVC hemorrágico por rompimento de lesões vasculares, dissecção arterial (lesão traumática em uma artéria que supre o cérebro), vasculites (inflamação ou infecção dos vasos cerebrais). Outro fator também muito relatado por especialistas, relacionado a casos de AVC em jovens, é o abuso de substâncias químicas.

Quais são os tipos de AVC?

Existem dois tipos de AVC:

AVC hemorrágico: ocorre quando há rompimento de um vaso cerebral, provocando hemorragia. Esta hemorragia pode acontecer dentro do tecido cerebral ou na superfície entre o cérebro e a meninge. É responsável por 15% de todos os casos de AVC, mas pode causar a morte com mais frequência do que o AVC isquêmico.

AVC isquêmico: ocorre quando há obstrução de uma artéria, impedindo a passagem de oxigênio para células cerebrais, que acabam morrendo. Essa obstrução pode acontecer devido a um trombo (trombose) ou a um êmbolo (embolia). É o tipo mais comum de AVC e representa 85% de todos os casos.

Os sintomas mais comuns de AVC são:

Fraqueza ou dormência: em um lado do corpo (rosto, braço ou perna);

Dificuldade na fala ou compreensão: alterações na fala (arrastada, confusa) ou dificuldade para entender o que os outros dizem;

Alterações na visão: perda de visão súbita ou dificuldade para enxergar com um ou ambos os olhos;

Dificuldade de equilíbrio e coordenação: tontura, perda de equilíbrio ou dificuldade para andar; e

Dor de cabeça.

Diante da presença destes sintomas, a recomendação é chamar uma ambulância ou ir a um pronto atendimento especializado.

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