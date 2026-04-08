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Saúde

AVC em marido de Kelly Key: por que pessoas com menos de 50 anos podem ter o problema?

Observar os sintomas pode ajudar na busca por ajuda médica

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Kelly Key e o marido, Mico FreitasKelly Key e o marido, Mico Freitas - Foto: Reprodução/Instagram

O marido da cantora Kelly Key, Mico Freitas, de 44 anos, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico. Segundo dados da Rede Brasil AVC, 18% dos casos brasileiros de AVC estão presentes na faixa etária entre 18 e 45 anos.

Por que pessoas com menos de 50 anos têm AVC?

De acordo com a Sociedade Brasileira de AVC, fatores de risco vasculares como diabetes, hipertensão, doença cardíaca e tabagismo podem estar relacionados a casos de AVC em pessoas com menos de 50 anos, mas também outros fatores mais raros.

São eles doenças genéticas (exemplo: trombofilias), AVC hemorrágico por rompimento de lesões vasculares, dissecção arterial (lesão traumática em uma artéria que supre o cérebro), vasculites (inflamação ou infecção dos vasos cerebrais). Outro fator também muito relatado por especialistas, relacionado a casos de AVC em jovens, é o abuso de substâncias químicas.

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Quais são os tipos de AVC?

Existem dois tipos de AVC:

Os sintomas mais comuns de AVC são:

Diante da presença destes sintomas, a recomendação é chamar uma ambulância ou ir a um pronto atendimento especializado.

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