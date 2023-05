AVC silencioso: cresce o número de adultos que sofrem do problema; veja os e os sintomas

A- A+

A paciente, uma mulher de aparência saudável que parecia ter 50 ou 60 anos, estava apavorada. "Em que posso ajudar? Por que a consulta?" Eu perguntei. Ela me explicou que, devido a tonturas transitórias, a solicitaram uma ressonância magnética cerebral e no resultado dizia que "são observadas lesões compatíveis com pequenos infartos cerebrais". Ela me garantiu que nunca teve um acidente vascular cerebral, AVC, ou pelo menos não descobriu se teve um.

De fato, dezenas de estudos confirmaram que até uma em cada três pessoas aparentemente saudáveis, com 55 anos ou mais, têm infartos cerebrais de menos de 5 milímetros de diâmetro, alguns maiores, que não causaram sintomas óbvios que alertassem para sua presença.

Até alguns anos atrás, pouco se sabia sobre as implicações da presença desses AVCs silenciosos. Obviamente, esses tipos de lesões começaram a ser descobertas primeiro com o advento da tomografia computadorizada na década de 1970 e muito mais claramente na década de 1980 com o uso da ressonância magnética, que possui uma tecnologia com maior capacidade de detecção em relação à tomografia convencional. Os AVCs silenciosos podem afetar qualquer região do cérebro e são até 10 vezes mais frequentes do que um acidente vascular cerebral convencional.

Os pacientes com essas imagens não apresentam os sintomas clássicos de um caso de AVC. Mas sua agilidade física e capacidade de atenção, concentração, fluência de linguagem e memória podem ser alteradas. Alguma coisa soa familiar? Esses sintomas ocorrem progressivamente, razão pela qual a maioria das pessoas afetadas não consegue detectar as mudanças que ocorrem em seu estado físico ou cognitivo. Todos os estudos sobre "infartos cerebrais silenciosos" confirmaram que as pessoas com essas imagens têm até 5 vezes mais chances de sofrer um derrame, ataque cardíaco, demência e outras doenças cardiovasculares.





Em outras palavras, a presença de "infartos cerebrais silenciosos" é um fator que prediz a ocorrência de complicações graves independentemente de outros fatores de risco mais reconhecidos. E assim o confirmamos em cada doente internado na Unidade de AVC quando vemos que todos os seus cérebros estão literalmente invadidos por estes pequenos infartos que antecedem o AVC que os leva à internação.

Por que infartos cerebrais silenciosos acontecem?

A maioria dos adultos têm fatores de risco descontrolados e isso gera a oclusão de artérias cerebrais com meio milímetro ou menos de diâmetro e quando cobertas produzem "mini" infartos cerebrais. O processo é repetido até causar centenas dessas oclusões que, quando são detectadas, é tarde demais.

Se estas lesões são tão frequentes e têm uma implicação tão importante, qual a melhor forma de as tratar? A resposta é: com prevenção. Ou seja, com a mesma coisa que devemos fazer para prevenir um infarto, um derrame e a perda de memória. Cada um de nós tem o poder de receber o remédio mais eficaz e assim alcançar uma longa expectativa de vida com saúde. E o "remédio" a que me refiro não vem em forma de pílula, é um estilo de vida saudável. Mas em um estudo da Mayo Clinic eles descobriram que, embora conhecido pela maioria, apenas 3% das pessoas praticam mudanças no estilo de vida que aumentam significativamente as chances de uma vida saudável.

Quais são os segredos da prevenção?

A comida, de acordo com suas características, tem o poder de nos curar ou nos adoecer. Se as frutas, verduras e legumes predominarem em nossa alimentação e reduzirmos ao máximo o açúcar - de preferência evitando os adoçantes - e as farinhas, já teremos dado o maior passo para uma alimentação saudável.

O Chile liderou a iniciativa de alimentação saudável ao exigir rotulagem frontal de tamanho determinado na embalagem que adverte sobre o excesso de açúcar, gordura e sal, além de proibir a inclusão de personagens infantis, celebridades e atletas nas caixas de alimentos.

Em um estudo no Japão, a ingestão de frutas, principalmente as ricas em flavonóides, como as cítricas, morangos e uvas, foi associada a uma redução de 30% no risco de AVC. Seis estudos sobre a ingestão de vegetais de folhas verdes e 185 estudos sobre vegetais com fibras mostraram que uma maior ingestão foi associada à redução do risco de AVC.

Devem ser evitados os “alimentos” ultraprocessados, que são produtos industrializados derivados de outros alimentos, mas desprovidos de nutrientes e que possuem cor, sabor e textura adicionados para que pareçam alimentos. Entre eles estão biscoitos doces, bolos, sobremesas em geral, salgadinhos, molhos e temperos, entre outros.

Em uma análise de 21 estudos, as pessoas que bebiam de 3 a 4 xícaras de café por dia tinham um risco 20% menor de derrame em comparação com os que não bebiam café. A melhor bebida, sem dúvida, é a água. Uma publicação recente, que analisou 100 estudos com 5 milhões de pessoas avaliadas ao longo de 40 anos, provou conclusivamente que o álcool não tem efeito protetor para a saúde. O Canadá mudou suas diretrizes médicas em janeiro deste ano para recomendar que nenhuma quantidade de álcool seja saudável e que as pessoas devem moderar seu consumo o máximo possível.

O exercício diário deve idealmente combinar atividade aeróbica (esteira, bicicleta) e anaeróbica (resistência, pesos), mesmo com atividades de cerca 10 minutos, mas com o objetivo de fazê-las com intensidade e ritmo que tornem a pessoa incapaz de falar sem parecendo agitado - isso é chamado de treinamento intervalado de alta intensidade. Para quem escolhe a caminhada como atividade aeróbica, saiba que 7.000 passos a um ritmo de 110 passos por minuto é a distância e o ritmo que têm sido associados à diminuição de doenças cardiovasculares.

O sedentarismo está associado ao aumento do número de ataques cardíacos e o estudo Isquemia de Oslo mostrou que quem melhorou sua condição física entre 40 e 59 anos teve uma redução de quase 70% no risco de AVC. Dezenas de estudos confirmaram esses dados sobre o risco vascular associado ao sedentarismo e a proteção oferecida pelo exercício.

O sono, com uso de medicamentos prescritos por um especialista, se necessário, deve durar idealmente 7 ou 8 horas. Fazer uma breve sessão de meditação antes de dormir ajudará você a descansar, além de ter benefícios sobre o estresse e outros fatores de risco. A análise de 14 estudos mostrou que dormir mais de 8 ou 9 horas foi associado a um risco aumentado de AVC. A sonolência diurna também está associada ao risco de AVC, pois pode ser a manifestação da apneia do sono que, quando tratada, diminui o risco de doença vascular, demência e depressão.

Em numerosos estudos, foi demonstrado que o estresse, o isolamento social, a solidão e a depressão estão associados a uma maior ocorrência de AVC. Parar de trabalhar também tem sido associado ao declínio físico e mental.

Oclusões arteriais e infartos cerebrais ocorrerão apesar do cumprimento de hábitos de vida saudáveis, se isso não estiver associado à detecção precoce de pressão alta, presença de placas de colesterol nas artérias ou alta concentração de açúcar. Em artigo anterior em LA NACION, destaquei que a hipertensão arterial é o fator de risco mais importante porque afeta a maioria da população entre a infância e a velhice, e porque é facilmente diagnosticada e tratável. Mas, paradoxalmente, a maioria dos hipertensos não é diagnosticada ou tratada e sua pressão arterial não é controlada.

É apropriado terminar esta nota com uma afirmação: "pessoas saudáveis com AVCs silenciosos". Porque nem os acidentes vasculares cerebrais silenciosos são saudáveis.

