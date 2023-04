A- A+

TRÂNSITO Avenida Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife, fica interditada neste feriadão Interdição se dá devido à Paixão de Cristo do Recife, no Marco Zero

Atenção, motoristas. A Avenida Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife, estará fechada ao tráfego de veículos motorizados neste feriadão da Semana Santa, das 16h desta Sexta-feira da Paixão (7) até por volta das 22h do Domingo de Páscoa (9).



O fechamento da avenida, que começa a partir da Ponte Giratória, é devido à apresentação do espetáculo da Paixão do Cristo do Recife, que ocorre a partir das 18h nesses dias, no Marco Zero.

O acesso à avenida Alfredo Lisboa será liberado aos ciclistas. Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), agentes de trânsito estarão distribuídos pela área orientando os pedestres.



A CTTU informa que, em casos de dúvidas, os cidadãos podem acionar a autarquia pelo 0800.081.1078.







