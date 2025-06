Obra emergencial em Boa Vigem é concluída; trecho será liberado após pavimentação

A- A+

A Compesa concluiu antes do prazo previsto a obra emergencial de esgoto na Avenida Domingos Ferreira, bairro de Boa Viagem, Recife. O serviço, entregue nesta terça-feira (10), estava previsto para ser finalizado no dia 15 de junho.

As equipes conseguiram, então, encerrar a troca com a antecipação de cinco dias. Segundo a Compesa, o trecho interditado, que fica nas proximidades do número 2343, começou a ser reparado no dia 30 de maio.

Nesta terça, está sendo realizado o reaterro da vala aberta para a troca da tubulação. Em seguida será iniciada a recuperação do canteiro central, que precisou ser demolido para viabilizar a execução do conserto.

Na sequência, serão iniciados os procedimentos necessários para posterior aplicação do asfalto, que pode durar um ou dois dias, a depender da ocorrência de chuvas.

Serviço emergencial

A obra foi realizada em caráter emergencial devido ao risco de comprometer o funcionamento do sistema de esgoto do bairro.

Para a realização, foi mobilizada uma estrutura com equipes e equipamentos pesados, de modo que o serviço pudesse ser executado de forma ininterrupta (24 horas por dia), para que o trânsito da localidade fosse liberado o mais breve possível.

Como a tubulação de 600 mm de diâmetro estava localizada a cerca de 3 metros de profundidade e com alguns fatores dificultadores como a necessidade de desviar o esgoto do trecho com a utilização de bombas de alta potência, interferência de maré, nível do lençol freático elevado e chuvas, a obra foi considerada de alta complexidade.

Para que a ação tivesse maior celeridade, a Compesa solicitou à BRK, parceira da Compesa no Programa Cidade Saneada, a ampliação do número de equipes. Segundo a Compesa, o reforço foi importante para a celeridade na entrega.

