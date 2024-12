A- A+

A pista local da avenida Guararapes, no bairro de Santo Antônio, área central da cidade, vai ser interditada a partir das 14h desta sexta-feira (6) para montagem da estrutura do "Viva o Centro". O evento acontece no sábado (7), das 9h às 15h, com atrações culturais em comemoração ao Natal para a população.

Mudanças nas linhas de ônibus

Por conta da interdição, serão feitas alterações nas paradas de ônibus, exclusivamente no sentido subúrbio/cidade, pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).

Linhas de ônibus na Avenida Guararapes alteram paradas. - Foto: Paulo Maciel/CTM

A primeira na linha 516 Casa Amarela / Torre/ Cde. Boa Vista, que deixará de atender à parada seletiva nº 180329, na pista secundária (local) da avenida Guararapes. A partir desta sexta, a linha vai atender à parada seletiva nº 180327, que fica ao lado, no canteiro central da pista principal, em frente à Rua da Palma.

Também vai haver mudança nas linhas 313 - San Martin (A. de Carvalho) e 315 - Bongi, que deixarão de atender à parada seletiva nº 180330, na pista secundária (local) da Av. Guararapes. Agora elas vão atender à parada seletiva nº 180328, que fica ao lado, sendo que no canteiro central da pista principal, em frente ao nº 233 (Monte Carlo).

A via vai continuar interditada até a desmontagem dos equipamentos para liberação pela Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU).



Programação

No sábado, a programação da última edição do ano do Viva o Centro vai levar uma comemoração especial de Natal para a população, em parte da avenida Guararapes e na Rua Nova, no bairro de Santo Antônio, Centro da cidade.

Viva o Centro Recife com programação de Natal. - Foto: Izabele Brito/Recentro

Na programação, estão previstas uma diversidade de ações, como apresentação da Orquestra Vienna com Papai Noel. Também estão marcadas contação de histórias, pula-pula e arena baby kids e oficinas de decoração de artigos natalinos.

Já na parte de cidadania, serão realizados exames de mamografia e testagem de HIV, Sífilis e Hepatites B e C. Quem deseja emitir novas vias de documentos oficiais, terá a oportunidade de procurar atendimento para tirar carteira de identidade, credencial de idoso, entre outras.

"Com a magia do Natal, esta edição do Viva o Centro fica ainda mais especial. E, com tantos parceiros trazendo serviços relevantes para a população, não tenho dúvidas que o propósito do Programa Recentro, de revitalizar o Centro do Recife, está promovendo a reconexão entre as pessoas e o bairro e estimular o comércio será fortalecido", afirmou a chefe do Gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça.

Confira, abaixo, a programação completa do Viva o Centro.

Polo Cultural:

Orquestra Vienna com orquestra de Papai Noel - 9:30 às 10:30

Angélica Lins Dança e Cia Piponeta - 11h às 12h

Cia Pe-Nambuco de Dança - Divinas Pastoras - 12:30 às 13:30

Kombita Chopp

CDL:

Ação "Natal Premiado 2024"

Serasa/SPC

Polo serviços:

Guarda Municipal

Alerta celular

EMPREL- Serviços da Van Itinerante Conecta Recife:

RG primeira via e 60 + gratuita

RG segunda via paga com DAE 29,91

CPF gratuito

Registro nascimento, casamento e óbito segunda via gratuito

Conecta SUS

Conecta CREDPOP - Empréstimo sem juros 500 reais em 10x

Conecta Cad'único

Conecta Agendamento USF

Credencial do carro idoso

Passe livre idoso

Portal Gov.br

SESC:

Central de Relacionamento com Clientes Divulgação dos Serviços e Cartão do Empresário - 09h às 15h

Orientações sobre Serviços do SESC e Cartão do Empresário - 09h às 12h

Odontologia Escovação Orientada, Oficina com Macromodelos - 09h às 12h

Biblioteca Ação de Liberte um Cordel - 09h às 12

Sesc Mesa Brasil e suas dicas de combate ao desperdício, com receitas e degustação de refrescos para o verão - 09h às 12h

Ações de Divulgação do Turismo ( hotéis/ excursões) e Tour Virtual - 09h às 15h

Contação de Histórias, Consulta e Empréstimo de Obras no BiblioSesc - 09h às 15h

Oficinas de decoração/artigos Natalinos e Recreação - 11h às 15h

Saúde

Mamografia 80 fichas (Público: mulheres entre 50 e 69 anos, Moradoras do Recife com RG e CPF)

Orientação na prevenção à saúde bucal e aplicação de flúor

Aferição de Pressão Arterial

Vigilância Ambiental

Teste rápido de HIV, SÍFILIS, HEPATITE B E C

Distribuição de preservativos masculino e feminino

IMC com o PAC

Unibra

Ventosaterapia

Massagem

Aferição de Pressão

Polo infantil:

Escorregador

Arena Baby Kids

Equipe de recreação com oficina de pintura e balão

Pula pula

Circense

Polo esportivo:

Basquete

Futebol de barrinha

Vôlei



