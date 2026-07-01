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Mobilidade

Avenida João de Barros passará por obras de requalificação para ampliar capacidade viária

Principal intervenção será o alargamento em seis metros do pontilhão do local, implantando uma terceira faixa de rolamento em cada sentido da via

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Avenida João de Barros, na Zona Norte do RecifeAvenida João de Barros, na Zona Norte do Recife - Foto: Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

A Avenida João de Barros, via que passa por bairros como Espinheiro, Boa Vista, Soledade e Santo Amaro, passará por obras de requalificação e ampliação do pontilhão sobre o canal da Agamenon Magalhães. A intervenção, iniciada pela Prefeitura do Recife e executada pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), integra um conjunto de ações, com investimento de R$ 3,73 milhões, que permitirão a implantação do Intercâmbio Diamante Divergente (DDI), solução viária que deverá ampliar em até 25% a capacidade de circulação de uma das principais ligações entre a Zona Norte e o Centro do Recife.

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Intervenção

A principal intervenção na via será o alargamento em seis metros do pontilhão da Avenida João de Barros, possibilitando a implantação de uma terceira faixa de rolamento em cada sentido. Segundo a Prefeitura do Recife, a obra também contemplará "recapeamento asfáltico, implantação e requalificação de passeios acessíveis, adequações estruturais, novas fundações e demais intervenções necessárias para o reordenamento do tráfego no local".

“No Diamante Invertido existe uma inversão do fluxo do trânsito antes do cruzamento, permitindo que os veículos que vêm do bairro do Espinheiro possam acessar o sentido Olinda sem necessariamente fazer o retorno no Procape. Além disso, quem vem de Santo Amaro também vai poder acessar o sentido Boa Viagem de maneira mais fluída. Vamos organizar também as cabeças dos viadutos, promovendo mais acessibilidade, assim como o alargamento do pontilhão, que ganhará mais uma faixa. Essa é uma importante ação de mobilidade em um dos trechos mais congestionados do Recife, trazendo uma solução inteligente e inovadora para melhorar o fluxo”, disse o prefeito do Recife, Victor Marques.

DDI

Após a conclusão das obras estruturais, será implantado pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) o Intercâmbio Diamante Divergente (DDI). Utilizado em diversos países, o sistema será responsável por alterar a circulação sob o viaduto por meio da inversão temporária dos fluxos. O objetivo é reduzir conflitos entre movimentos, facilitar conversões à esquerda e tornar os deslocamentos mais rápidos e seguros para motoristas, ciclistas e pedestres. 

“Na prática, nós teremos o alargamento desse pontilhão e vamos fazer o diamante invertido, que é a inversão do sentido para melhorar em até 25% o fluxo dos carros que passam aqui. É uma alegria assinar essa ordem de serviço para que as obras comecem nos próximos dias, trazendo mais mobilidade e reduzindo os congestionamentos na região”, concluiu o prefeito. 

As obras serão executadas ao longo de oito meses e incluem 5.553 m² de novo pavimento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), implantação de 882 m² de passeios, execução de novas estruturas em concreto armado, fundações profundas e ampliação do pontilhão.

 

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