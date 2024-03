Avenida Mário Melo passará por serviço de requalificação; obras serão iniciadas nesta quarta (20)

A- A+

Responsável pela conexão entre a rua do Hospício e a rua da Aurora, a avenida Mário Melo, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, passará por um serviço de requalificação da drenagem e da pavimentação.

As obras, que serão iniciadas às 7h desta quarta-feira (20), serão realizadas pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb).

De acordo com a autarquia, o trecho entre a rua do Hospício e a rua da Saudade será beneficiado pela intervenção. A previsão é de que as obras tenham duração de 240 dias, aproximadamente oito meses.

Para viabilizar o trabalho, que inclui a implantação de 520 metros de canaletas para a melhoria da drenagem, serão investidos R$ 5.620.447,95.

Com a interdição da avenida Mário Melo no sentido que segue em direção à rua da Aurora, os condutores que fazem esse percurso deverão prestar atenção à mudança do trânsito.

A partir de quarta, quem vem pela rua dos Palmares em direção à rua da Aurora precisará virar à direita na rua do Hospício e seguir pela avenida Princesa Isabel para ter acesso à rua da Aurora.

Durante o período de obras, a Emlurb contará com o apoio da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) para realizar a orientação do tráfego local e dos condutores de veículos.

