Recife: avenida Mário Melo é liberada após obras de drenagem e pavimentação

A avenida Mário Melo, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, foi liberada na madrugada desta terça-feira (22), após a conclusão de obras de substituição integral do sistema de drenagem pluvial e requalificação da pavimentação. A intervenção, que teve início em março do ano passado, custou R$ 7,4 milhões.

De acordo com a Prefeitura do Recife (PCR), a nova infraestrutura de drenagem da Mário Melo tem como objetivo aumentar a capacidade de escoamento das águas, contribuindo para a prevenção de alagamentos e proporcionando melhorias diretas à infraestrutura urbana local.

“Duplicamos a capacidade do sistema de drenagem local, indo desde a rua da Aurora até a Cruz Cabugá. Lembrando que a ampliação daqui ajuda não só apenas a Mário Melo, mas também a avenida Cruz Cabugá, João de Barros, chegando na própria rua da Aurora. Além disso, fizemos uma nova calçada, iluminação para pedestres, requalificação da via e a ciclofaixa”, afirmou o prefeito João Campos, durante a entrega da requalificação.

Obras na avenida Mário Melo foram entregues à população | Foto: Wagner Ramos/Prefeitura do Recife

Os antigos tubos de concreto da via, com diâmetros de 1m x 1m, foram substituídos por canaletas de concreto armado com dimensões internas de 2,12 m x 2,12 m, totalizando uma extensão de 522 metros.

A ciclovia da Mário Melo foi reconstruída — a anterior foi demolida e a nova, executada em concreto. Os passeios foram recuperados com revestimento em pedra portuguesa, bem como foi feita a recomposição do pavimento.

Execução da obra

Durante a execução da obra - inicialmente prevista para terminar em novembro de 2024 -, a equipe técnica identificou uma "influência significativa das marés" como um fator adverso à continuidade do serviço, especialmente nos trechos mais baixos, segundo a prefeitura.

Por isso, a elevação do nível da água comprometeu a produtividade nos períodos diurnos. Turnos de trabalho noturnos e durante os fins de semana foram adotados como medida mitigadora para ampliar a janela de execução da obra e evitar o comprometimento geral do cronograma.

O início do período de chuvas contribuiu com a prorrogação do prazo de conclusão do serviço de implantação da camada de rolamento no trecho em que foi substituído o antigo sistema de drenagem.

