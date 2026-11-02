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VIAGEM Aventureiro britânico completa volta ao mundo a pé após 28 anos O cineasta alemão Werner Herzog e uma equipe de filmagem acompanharam Karl Bushby em sua última etapa, o retorno para casa

O aventureiro britânico Karl Bushby chegou nesta segunda-feira (2) a Hull, sua cidade natal no nordeste da Inglaterra, onde foi aclamado por uma multidão após uma volta ao mundo a pé que durou 28 anos.

Em sua jornada, às vezes interrompida pela pandemia, pela crise financeira ou problemas com vistos, o ex-militar passou por 29 países e atravessou florestas, montanhas, desertos e mares de gelo.

"Não fiz isso sozinho. Havia uma grande equipe, a maior equipe: a Terra. Foi isso que foi necessário para que eu pudesse retornar", disse Bushby diante de 500 pessoas reunidas no centro de Hull ao término de sua viagem de 50.000 quilômetros.

Karl Bushby, que partiu a pé do sul do Chile em 1998, impôs duas regras para seu périplo: a primeira, não utilizar nenhum meio de transporte para se deslocar; e a segunda, não voltar para casa antes de completar o desafio.

O ex-paraquedista do Exército britânico percorreu todo o continente americano, cruzou o Estreito de Bering do Alasca até a Rússia e depois seguiu para a Ásia Central e a Europa.

Após a cerimônia prevista para esta segunda-feira pela prefeitura de Hull, o explorador, que agora tem 57 anos, percorrerá a última etapa de sua odisseia até chegar à casa de sua mãe, Angela. Na residência, ele reencontrará o filho Adam, de 32 anos, e conhecerá sua neta, de 12 anos.

O ex-militar afirmou que estava "absolutamente impressionado" com a recepção.

"Muitas pessoas acompanharam a aventura épica de Karl. Todos nós nos sentimos inspirados por seu espírito, sua tenacidade e sua determinação férrea", declarou a prefeita de Hull, Maria Coward, que destacou que a cidade sente "um enorme orgulho por sua incrível façanha".

- Muitos obstáculos -

Karl Bushby iniciou a aventura aos 29 anos, após o fracasso de seu casamento e a mudança da ex-esposa para a Irlanda do Norte com o filho do casal.

Em quase três décadas, sua jornada foi interrompida em várias ocasiões.

A Rússia negou visto ao britânico durante anos, enquanto a crise financeira de 2008 e a pandemia de covid custaram, no total, 14 dos 28 anos de viagem, segundo explicou à AFP no fim de setembro.

Durante estes períodos, ele suspendeu a travessia e morou, entre outros lugares, no México.

Uma vez resolvidos os problemas, ele retomava a viagem exatamente de onde havia parado.

Bushby chegou ao Reino Unido no início de outubro, depois de atravessar o Canal da Mancha a nado, procedente do norte da França.

Um pequeno grupo de amigos e familiares, entre eles seu pai, o recebeu em uma praia perto de Dover, no sul da Inglaterra.

- Documentário -

"É maravilhoso voltar a sentir o solo britânico sob meus pés após tantos anos", declarou Karl Bushby em um comunicado.

"Não tem sido fácil, mas este era justamente o objetivo: demonstrar que eu podia fazer mais do que acreditava ser capaz de fazer. Todos podemos alcançar muito mais do que imaginamos", acrescentou o aventureiro.

O cineasta alemão Werner Herzog e uma equipe de filmagem acompanharam Karl Bushby em sua última etapa, o retorno para casa.

O diretor está preparando um documentário sobre a jornada de Bushby com o título "Walk of Life".

A produtora do filme apoiou a aventura do ex-militar nos últimos 16 anos, com ajuda financeira e logística.

Em uma entrevista concedida à AFP no mês passado, no norte da França, Karl Bushby expressou certa inquietação diante da ideia de voltar a levar uma vida normal no Reino Unido.

"Vou ter que tentar me reintegrar ao mundo dos adultos", reconheceu.

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