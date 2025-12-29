Aves, répteis e mamíferos chegaram em maior quantidade ao Cetras Tangará em 2025
Em 2025, mais de nove mil animais chegaram ao centro; CPRH aponta que os animais com maior número de chegadas foram os papa-capins
Mais de nove mil animais chegaram ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres – Cetras Tangará, em 2025.
Foram exatos 9.323 animais, em uma relação que inclui espécies variadas, como papa-capins, timbus e jabutis, resultado de apreensões, entrega voluntária e resgates, destinadas a recuperação para retorno ao ambiente natural, resultando na soltura de 4.048 animais silvestres.
Até a etapa da soltura, os animais recebem atendimento veterinário, acompanhamento por biólogos e são submetidos a procedimentos para recuperação comportamental e funcional, como condições de voar, caçar, se defender e sobreviver na natureza.
Já com relação à soltura, as espécies com maior número de animais silvestres, aptos para retorno ao habitat natural, foram os timbus (735), os papa-capins (460), jabutis (443), galos de campina (431) e canários da terra (350).
No mesmo período, dos animais silvestres recebidos, 2,2% entraram em óbito. As aves também lideraram as solturas com 37%, seguidas dos répteis, que atingiram 33,2%, e dos mamíferos, que chegaram a 29,6%. Além dessas espécies, o centro ainda recebeu anfíbios, aracnídeos, crustáceos, peixes e outras espécies exóticas.