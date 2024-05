A- A+

Mundo Aviador da Força Aérea dos EUA é morto após policial entrar no endereço errado na Flórida De acordo com advogado que defende o caso, aviador de 23 anos estava em uma ligação com a namorada quando tudo aconteceu

Um aviador sênior da Força Aérea americana foi morto a tiros na última sexta-feira, no condado de Okaloosa, na Flórida, nos Estados Unidos. De acordo com o advogado da vítima, o policial atirou em Roger Fortson, de 23 anos, após invadir a casa errada. Nesta quinta-feira, a mãe do aviador, Meka Fortson, falou quer quer explicações sobre terem atirado em seu filho.

A polícia informou que foi ao local após receber um chamado de "perturbação". De acordo com a namorada de Roger, que estava em uma videochamada com ele no momento que tudo ocorreu, o aviador estava sozinho em sua casa quando ouviu uma batida em sua porta. Após questionar quem estava no local e não ter resposta, ele teria pego sua arma. Ainda segundo o relato, ao voltar para a sala, o policial invadiu a casa e atirou seis vezes no aviador. As informações são do The Washington Post, do jornal americano.



O policial que atirou nele, que não teve seu nome revelado, foi colocado em licença administrativa após o ocorrido, como divulgado pela polícia do condado de Okaloosa na terça-feira.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o advogado que defende o caso, Ben Crump, relatou que o aviador voltou para a casa na sexta-feira por volta das 16h e ligou para a namorada. Crump conta o relato da namorada do jovem e ainda destaca que ela ouviu os tiros pela ligação.

"Fale a verdade sobre o meu filho, sei que ele não fez nada com vocês", disse a mãe do aviador durante a coletiva.

Ainda segundo o jornal americano, Fortson se alistou à Força Aérea dos Estados Unidos em 2019 e serviu como aviador de missão especial no 4º Esquadrão de Operações Especiais, como artilheiro de uma aeronave em Operações Especiais. Ele também foi condecorado com uma medalha aérea.

