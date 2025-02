Avião apresenta falha e faz pouso "de barriga" em aeroporto de SP

A- A+

Um avião de pequeno porte apresentou problemas na manhã desta segunda-feira, 10, e fez um pouso arrastando a "barriga" na pista do Aeroporto de Sorocaba, interior paulista. Não houve feridos e a aeronave será rebocada.

De acordo com a Rede VOA, que administra o aeroporto, a aeronave modelo AC-90, prefixo PT OQY, registrou falha nos trens de pouso, parando na pista de pousos e decolagens. As causas do incidente, no entanto, ainda estão sendo investigadas.

Os bombeiros da empresa, assim como do município, foram acionados e prestaram assistência imediatamente.

Um avião turboélice Aero Commander 690D fez um pouso de barriga nesta manhã no Aeroporto de Sorocaba após uma falha no trem de pouso@OnDisasters pic.twitter.com/voXzcrjU1J — AEROIN (@aero_in) February 10, 2025

Fabricada em 1985 pela fabricante Twin Commander, a aeronave está em nome de propriedade de João Noma. Tem categoria para a realização privada de serviços aéreos privados. Não podendo apenas realizar operações de táxi aéreo. A situação de aeronavegabilidade está normal. Sua capacidade é de até 9 passageiros.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) foi informado para realizar a inspeção e autorizou a remoção cerca de meia hora após o pouso. Não houve pousos e decolagens afetados.

