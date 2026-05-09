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INTERNACIONAL Avião atropela e mata pedestre ao tentar decolar no aeroporto de Denver Secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, anunciou o início de uma investigação para esclarecer o acidente

Um pedestre que atravessou o perímetro de segurança do Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos, morreu após ser atropelado por um avião que se preparava para decolar, informou o aeroporto neste sábado (9).

"O pedestre cruzou a cerca do perímetro e foi atropelado apenas dois minutos depois, enquanto atravessava a pista. Morreu, acredita-se que não fosse funcionário do aeroporto e ainda não foi identificado", acrescentou em um comunicado.

O acidente envolveu um avião da Frontier Airlines e ocorreu por volta das 23h19 locais de sexta-feira (2h19 deste sábado em Brasília).

Entre os passageiros do voo, "12 pessoas relataram ferimentos leves e cinco delas foram levadas para hospitais locais", informou o aeroporto.

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, anunciou o início de uma investigação para esclarecer o acidente, que gera preocupação em matéria de segurança.

"Ninguém deveria entrar JAMAIS em um aeroporto sem autorização", disse em uma mensagem publicada na rede social X.

Uma gravação de áudio publicada anteriormente no site especializado ATC.com captou a conversa entre um piloto e os controladores aéreos: "Estamos parando na pista, acabamos de atingir alguém, temos um incêndio em um motor. (...) Havia uma pessoa caminhando pela pista", relatou o piloto.

Segundo um comunicado da Frontier Airlines enviado aos meios de comunicação, "foi detectada fumaça na cabine e os pilotos abortaram a decolagem. Posteriormente, os passageiros foram evacuados em segurança pelos escorregadores de emergência como medida de precaução".

De acordo com a empresa, a aeronave, um Airbus A321, transportava 224 passageiros e sete tripulantes.

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