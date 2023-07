Avião bombardeiro de água que combate incêndios cai na Grécia

A- A+

Um avião bombardeiro de água, com "pelo menos duas pessoas a bordo", caiu nesta terça-feira (25) enquanto combatia um incêndio florestal na ilha de Eubeia, no sul da Grécia, disse à AFP Yannis Artopios, porta-voz dos bombeiros.

"Um avião grego Canadair, com pelo menos duas pessoas a bordo, caiu perto de Platanisto [uma cidade em Eubeia]", disse o porta-voz.

A Grécia enfrenta vários incêndios e altas temperaturas há mais de dez dias.

O avião, que estava com outras três aeronaves e uma centena de bombeiros nesta ilha perto de Atenas, caiu em uma ribanceira, indicaram as autoridades.

O acidente ocorreu em Caristo, onde ocorreu um incêndio no domingo.

Os dois pilotos permanecem à Força Aérea grega, segundo o Ministério da Defesa, citado pelo canal estatal ERT.

O canal transmitiu um vídeo do avião no momento do acidente, desaparecendo atrás das chamas e da espessa fumaça preta.



